Bullrich atribuyó a “una minoría violenta” el ataque en Avellaneda

El primer candidato a senador de Cambiemos por la provincia de Buenos Aires, Esteban Bullrich, atribuyó hoy a “una minoría violenta” la agresión que sufrió ayer tras una recorrida por el distrito de Avellaneda.

"Nada justifica que cuatro personas, con dos motos, agredan a una consejera escolar, Gabriela Pérez que fue la que llevó a mostrarme la escuela", cuestionó. "Claramente es la minoría que va por el camino equivocado. No fue espontáneo", afirmó.

En diálogo con periodistas acreditados en la Casa Rosada, el referente del PRO repudió el ataque que sufrió ayer tras visitar el barrio conocido como Isla Maciel, en Dock Sud,

“No expresaron nada, no estaban identificados. Es condenable, no es el camino para nada”, remarcó Bullrich, quien afirmó que se trató de “una minoría violenta”.

"Estoy recorriendo escuelas. En esa oportunidad fui a la única escuela en la Isla Maciel, viendo qué otras cosas se pueden hacer", explicó en diálogo con Radio Mitre. Cuando el ministro se retiraba, un grupo de personas arrojó huevos, harina y piedras contra el auto en el que se iba.

Tras señalar que la gente de Cambiemos en Avellaneda hizo la presentación judicial por el hecho, el postulante oficialista ratificó su intención de debatir con Cristina Kirchner: “Hemos firmado un compromiso para hacerlo”.

“Ojalá pueda debatir con la expresidenta. Hemos firmado un compromiso para hacerlo”, declaró Bullrich a la agencia DyN en la Casa Rosada, donde esta mañana participó de una misa en homenaje al subsecretario de Comunicación Pública, Juan Gentile, que falleció ayer a los 34 años.