Que pasará con el valor del combustible tras la liberación de precios

El secretario de la Cámara de Empresarios de Combustible, Raúl Castellanos, sostuvo hoy que “no hay que tomar como algo que asuste” la liberación de precios de los combustibles “porque en los últimos 20 años han sido mucho más los años que ha estado liberado” el valor, por lo cual estimó que “no” hay que “esperar cosas demasiadas extrañas”.



Castellanos explicó que en octubre ya estaba “previsto un aumento” antes de la decisión oficial de liberar el precio de esos productos.



“Todo hace suponer que no van aumentar (las naftas) hasta después de las elecciones” del 22 de octubre, destacó el dirigente empresarial, quien comentó que “si hubiera seguido el acuerdo vigente‘ el mes próximo el incremento sería del 6%”.



El Ministerio de Energía comunicó ayer a las empresas petroleras la “suspensión” del acuerdo interno que establecía una actualización de precios de los combustibles cada tres meses y liberó dichos precios a partir del 1 de octubre próximo.



Esta medida obedece a que el precio internacional del crudo Brent se ubica por arriba de los precios sostenes que rigen para el petróleo crudo local, de 55 dólares para la variedad Medanito (liviano), y de 47 dólares para el Escalante (pesado).



En diálogo con radio La Red, Castellanos enfatizó: “No hay que tomar la liberación de los precios como algo excepcional, como algo que asuste, porque en realidad en los últimos 20 años han sido mucho más los años que el precio ha estado liberado que al contrario, así que me parece que no habría que esperar cosas demasiadas extrañas”.



Castellanos puntualizó que el “sistema de liberación esta basado para que la competencia regule los precios”, pero planteó la “posibilidad abierta de que la importación generaría un marco de competencia mucho más amplio”.



El esquema de precios vigente (hasta fin de mes) establece que si la cotización del crudo Brent supera esos 55 dólares durante mas de diez días continuados, el acuerdo queda suspendido y se pasa a un mercado liberado, donde cada petrolera deberá resolver su política de precios.

Los expendedores de GNC advierten que su negocio está

Sin embargo, esta mañana el presidente de la Asociación de Estaciones de Servicio Independientes (AESI), Manuel García, consideró que si bien los precios de los combustibles deberían bajar 20 centavos de dólar por litro ($3,55), eso no ocurrir porque el anuncio de liberar el mercado es una “medida electoralista” y el Gobierno “seguir manejando los valores”, consideró hoy .

“Es más de lo mismo”, dijo el empresario y señaló que esta misma situación se observó hace 26 años, cuando en 1991 el gobierno de Carlos Menem impulsó la desregulación petrolera con la promesa que que los valores de las naftas y el gasoil iban a bajar, lo que luego no ocurrió.



García consideró que como la empresa YPF es manejada por el Gobierno y controla el 60 por ciento del mercado de los combustibles líquidos, ser la Casa Rosada la que manejar los precios de las naftas y el gasoil “de acuerdo a las necesidades fiscales y políticas del momento”.

El empresario consideró que por la necesidad política que le impone las elecciones legislativas de octubre, el gobierno de Mauricio Macri salió decir que liberaba el mercado con la posibilidad de que los precios se reduzcan, sin haber dado precisiones al respecto.

“Acá , el precio lo va a seguir manejando el ministro de Energía (Juan José Aranguren) porque tiene la manija a través de la petrolera (YPF)”, dijo el representante de los empresarios independientes de la comercialización de combustibles en todo el país.

García opinó que el Gobierno no dejar librado completamente a la decisión de las petroleras los precios porque hay un componente fiscal muy importante: el Estado recauda 10.000 millones de dólares al año por este sector. “Así que este es un anuncio político. Yo lo he visto tantas veces. Después de las elecciones, bueno, seguir como venía hasta ahora. Pero es un anuncio: genera expectativas en la gente y alguno puede pensar que la nafta va a bajar”.

El presidente de la AESI apuntó que si las petroleras que operan en la Argentina toman como referencia a los países de la región, deberían “bajar 20 centavos de dólar” por litro de combustible, “pero eso no ocurrir”.

Como el Estado recauda en impuestos el 55% del valor de un litro de combustible, “los precios no bajar n porque el Gobierno no se va a arriesgar a perder recursos” cuando el déficit fiscal tan elevado como el actual, analizó García.