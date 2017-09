Adjudicaron proyectos de generación térmica a Central Puerto y a Albanesi

El Ministerio de Energía adjudicó ayer tres proyectos por 506 Mw para incorporar nueva generación de energía eléctrica eficiente mediante el proceso de cogeneración, que demandarán una inversión de u$s 500 millones, en el marco de un proceso de licitación en el cual se ofreció a otros 22 proyectos la posibilidad de mejorar sus ofertas.

Así se dio a conocer mediante la Resolución 820 de la Secretaría de Energía Eléctrica por la cual se adjudicaron los 506 Mw a Central Puerto SA para sus proyectos en Luján de Cuyo, provincia de Mendoza por 89 Mw; y San Lorenzo, en Santa Fe, por 317 Mw, mientras que el tercero adjudicado es Generación Mediterránea, del Grupo Albanesi, para la obra en Arroyo Seco, en Santa Fe, por 100 Mw.

La cartera energética informó que la inversión privada se estima en no menos de u$s 500 millones y su repago se realizará mediante contratos de largo plazo con la demanda.

Al resto de los 22 proyectos precalificados para la evaluación técnica y económica de proyectos por 2250 Mw, el Ministerio resolvió "solicitar mejoras de precio" ya que, en determinados escenarios evaluados no resultaron convenientes para el sistema.

Para estos proyectos que tendrán la posibilidad de mejorar sus ofertas, el plazo fijado para la presentación de las nuevas propuestas es el 6 de octubre próximo.

La cantidad de proyectos recibidos y la potencia ofertada neta de alternativas por unos 3129 Mw habían estado al momento de la apertura de sobres el 31 de agosto por encima de las expectativas del Ministerio, ya que equivalían a casi al 10 % del total de energía disponible en el país, unos 34.000 Mw, de los cuales se utilizan 25.000 Mw.

La Resolución 820 no cotempla aún la adjudicación de proyectos de cierre de ciclos combinados, propuestas para las cuales habían ofertado grandes grupos energéticos como Albanesi, Araucaria, MSU, Pampa Energía e YPF

En tanto, los proyectos para cogeneración es decir el aprovechamiento energético del vapor producido por otra actividad, correspondieron además de los adjudicados a los grupos Albanesi, Albares Energía, IPC, MSU, Pampa Energía, TGS e YPF.

El Gobierno adoptó al inicio del proceso licitatorio los precios de referencia de los combustibles a partir de los cuales se podrá determinar la competitividad de cada oferta, y por los cuales se fijó en u$s 5,2 por millón de BTU en el caso del gas natural; de u$s 310 por tonelada de fuel oil, y de u$s 420 por metro cúbico de gas oil.

El Ministerio resaltó que "los proyectos seleccionados cumplen el criterio de mostrar beneficios económicos superiores a los costos para el sistema eléctrico en todos los escenarios de disponibilidad de combustibles".

En especial en lo que se refiere a la necesidad de quemar combustibles líquidos en los meses del invierno que planificamos que irán disminuyendo a medida que se recupera la producción gasífera del país", se resaltó al darse a conocer la Resolución 820.

Esta licitación se realiza en el marco de la Emergencia Eléctrica vigente hasta diciembre 2017, y tiene por objetivo dotar de seguridad y confiabilidad al sistema eléctrico y hacer más económica su operación.