Deuda al primer trimestre: 51,2% del PBI

La deuda pública bruta ascendió a u$s 284.881 millones al primer trimestre del año, tras haberse incrementado 3,5% respecto de fines de 2016 y 21% respecto del primer trimestre del año pasado, según informó el Ministerio de Finanzas.

Respecto del PBI, la deuda pública alcanzó 51,2% al primer trimestre, por debajo del 54,2% alcanzado a fines de 2016.

Del total, Finanzas contabilizaba unos u$s 3000 millones de deuda no presentada al canje ofrecido por el gobierno, lo que incluye capital e intereses devengados e impagos posteriores a la fecha de vencimiento. En tanto, la deuda pública performing ascendía a u$s 281.881 millones.

Por sectores, el 26,1% sobre el PBI está en manos de agencias del sector público; el 20,1%, en manos del sector privado, de los cuales 0,5% es la deuda no presentada al canje, y 5% del total se debe a organismos multilaterales y bilaterales.

Al total informado se suman u$s 13.102 millones corresponden a Cupones PBI, que pesa 2,4% del PBI.