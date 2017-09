La crisis catalana puede poner en peligro el gobierno de Rajoy

El mercado está demasiado complaciente ante lo que sucede en España con la convocatoria de un referéndum ilegal de independencia en Cataluña para el 1° de octubre, ya que podría producirse una "escalada de la tensión", señalaron en Londres los analistas del Bank of America Merrill Lynch, que remitieron una nota a los grandes inversores.

La misiva muestra una visión mucho más preocupada que la del resto de la City sobre la situación en Cataluña y también añade que "lo más probable es que el referéndum sea impedido" por las medidas tomadas por el Gobierno central. "Pero en cuanto a las implicaciones para el mercado, lo más relevante es lo que pase después de que el referéndum sea frenado; o después de que se celebre, aunque sin consecuencias". Merrill Lynch advirtió también de dos escenarios que tendrían fuertes consecuencias para los inversores tras el 1° de octubre.

"Primero, aunque no es nuestro escenario central, si viéramos un gran descontento (social), los mercados podrían reaccionar más que hasta ahora. Nada pasó todavía, pero se produjeron varias situaciones muy tensas".

Si el Jefe de gobierno español, Mariano Rajoy, "no maneja bien la crisis", podría perder el respaldo del Parlamento para seguir gobernando.

Además, el informe especula con que la crisis en Cataluña pueda afectar a la estabilidad del Ejecutivo del Partido Popular que dirige Rajoy.

"El actual Gobierno central está en minoría y el principal partido de la oposición (PSOE) no está muy dispuesto a trabajar con él. Se trata de un equilibrio muy frágil y si la situación catalana no es manejada correctamente, podría dar una excusa para organizar un voto de no confianza que cuestionaría la supervivencia del Gobierno español. Esto podría traer de nuevo las preocupaciones del mercado que se vivieron al final de 2015 y a mediados de 2016 (periodo durante el que se celebraron dos elecciones para poder formar Gobierno). Además, en los últimos días, el PNV que apoyó el presupuesto de 2017, dijo que no está preparado, al menos por ahora, para respaldar los de 2018. Sin su apoyo, será muy duro sacar adelante la ley de presupuesto. Es pronto todavía y hay tiempo para un acuerdo, pero la situación en Cataluña no va ayudar".

Ante estos potenciales escenarios negativos para la estabilidad política en España, Merrill Lynch ve pocas opciones para que S&P mejore el ráting de la deuda del país en la revisión prevista para el 30 de septiembre (de triple B a A-). "Aunque hay terreno para mejoras del rating de España, no esperamos que esto se materialice en la actual situación, muy tensa".

Según el economista Holger Schmieding del Berenberg Bank, después del 1 de octubre, Madrid y Barcelona "tendrán que llegar a un acuerdo obvio: más autonomía fiscal y un claro reconocimiento de la naturaleza distintiva de Cataluña dentro de España. Por mucha irritación que exista actualmente, el impacto a largo plazo en mercados y la política europea debería ser limitado".

Otros analistas, como los de JPMorgan, han aconsejado a sus clientes que reduzcan su exposición a la deuda del Gobierno español. Aunque no prevén que se llegue a la independencia, creen que las noticias desde Cataluña pueden provocar un repunte de la prima de riesgo.

En tanto, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, señaló que la posibilidad de pedir que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, vaya a prisión por malversación de fondos públicos "está abierta". Subrayó que "no hay desproporción" en los actuaciones que ha ordenado la Fiscalía para desactivar la celebración del referéndum previsto para el 1 de octubre (1-O). "Al revés. Nos esforzamos por no ir más allá de la ley", matizó.

A su vez, se mostró "absolutamente convencido" de que el jefe de la Generalitat, Puigdemont, actuó durante todo este tiempo "bajo desobediencia". No obstante, dijo que serán los tribunales los que tendrán que pronunciarse al respecto