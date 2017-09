Mario Poli: "Estamos próximos a la visita del Papa Francisco a la Argentina"

El arzobispo de Buenos Aires, cardenal Mario Poli, aseguró que la visita del papa Francisco al país "está próxima", aunque sin precisar una fecha de cuándo se producirá el reencuentro del pontífice con sus compatriotas. Jorge Bergoglio no está en la Argentina desde 2013, cuando fue electo Papa.

El purpurado porteño se refirió al postergado viaje de Jorge Bergoglio a su tierra natal en una rueda de prensa en la curia metropolitana, donde convocó a la peregrinación juvenil a Luján prevista para este fin de semana. "Creo que estamos próximos a esta visita y esta tensión por la espera, me parece que va a terminar bien, eso pienso", aseveró el cardenal Poli al ser consultado sobre si es posible que el Papa venga al país en 2018. "Vieron que nosotros adoramos a un Dios trino, a la Santísima Trinidad, que es el gran misterio, y el otro misterio es cuándo viene el Papa a la Argentina", bromeó el primado en diálogo con los periodistas.

El cardenal Poli afirmó que los obispos argentinos invitaron "cinco veces" al Papa a venir al país, tanto por carta como personalmente. "La última vez, desde la Comisión Ejecutiva, a la que pertenezco, le hemos dicho: Andá pensando cuándo vas a venir, porque la gente va a pensar que ya no nos querés. Ya no sabemos cómo decírselo, ya no tenemos argumentos. Nos lo pregunta todo el mundo", agregó Poli.

El cardenal y arzobispo porteño reveló que ante este reclamo, Francisco respondió: "¿Y ustedes creen que yo no quiero ir?". Poli justificó la demora en el regreso del Papa al país, en el hecho de que él "eligió para sus viajes lo que le gusta: periferias y creo que está a la vista dónde se ha metido". Y en esa línea planteó que estuvo "en África, en Turquía, donde los católicos son la minoría absoluta". Finalmente, el cardenal añadió: "Él piensa ir a China, a Rusia, y va a los lugares también donde él y la Secretaría de Estado juzgan que tiene que ir".