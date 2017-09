"Esto es una carrera de persistencia, no de 100 metros"

El gobernador del Banco Central del Paraguay, Carlos Fernández Valdovinos, se refirió ayer a la meta de inflación que impuso su par argentino, Federico Sturzenegger, para este año y que difícilmente sea alcanzada. La implementación de un esquema de metas de inflación "no es una decisión que va a encontrar una ruta asfaltada y sin baches", dijo.

Paraguay implementó su régimen de metas de inflación en 2011 y hoy sostiene una inflación del 4% anual, exactamente su meta.

"Chile también tuvo de repente desvíos con relación a su meta y no por eso dejó de ser creíble. Yo no creo que la credibilidad venga simplemente porque en un determinado año uno pueda o no cumplir con la meta, yo creo que esta es una carrera de persistencia no una carrera de 100 metros. No es posible cumplir todos los años, pero la credibilidad se va construyendo", dijo.