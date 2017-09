Automotrices resisten en el top ten de marcas más valoradas

De las diez marcas más valoradas a nivel global, siete son de tecnología y dos automotrices -junto con una bebida- resisten ser desplazadas por estas firmas no tradicionales. Según el reporte Interbrand 2017; Apple, Google y Microsoft encabezan el ránking seguidas por Coca-Cola y Amazon. En tanto, Facebook fue la marca que más aumentó su valuación (48% durante el último año), e ingresó por primera vez al top ten.

El ránking, que se elabora desde hace 18 años, identifica a las 100 marcas más valiosas de acuerdo a tres factores principales: desempeño financiero, influencia en los clientes y fortaleza para asegurar ganancias a la empresa.

En la edición 2017, volvió a confirmarse una tendencia creciente: marcas que no existían hace 20 o 30 años, hoy lideran este ránking desplazando a otras centenarias.

"El hecho de que 70% de las marcas más valuadas pertenezcan al sector tecnológico, da cuenta de la capacidad que tienen estas marcas de adaptarse a los nuevos entornos competitivos y centrarse en las necesidades del cliente", analizó Máximo Rainuzzi, presidente de Interbrand Cono Sur. Sin embargo, ser una marca de tecnología no asegura la entrada ni permanencia. "Tuvimos casos como el de Nokia y Blackberry que hace una década estaban en el top 100 y hoy ya no están".

Ninguna marca argentina figura en top 100, en el que sólo hay una latinoamericana: la cerveza mexicana Corona. "Para ingresar al ránking hay que cumplir una serie de requisitos como tener presencia en los cinco continentes y cotizar en bolsa", explicó el especialista.

Tanto Apple como Google mantuvieron el primer y segundo puesto respectivamente por quinto año consecutivo.

En el tercer lugar trepó este año Microsoft, que creció un 10% desplazando a Coca Cola, que estaba tercera en 2016 y hoy ocupa el cuarto puesto. Pero el ascenso más vertiginoso fue el de Facebook, que ocupaba el puesto 15 el año pasado, y llegó al octavo puesto. En tanto, General Electric, que ocupaba el puesto 10, salió del top 10.

En cuanto a valores de marca, el de la manzanita creció el último año un 3% hasta los u$s 184.154 millones, mientras que el del gigante de los buscadores se incrementó un 6% y llegó a los u$s 141.703 millones.

En la actual edición del ránking se registró la llegada de dos nuevas marcas al top 100: Netflix (en el puesto 78) y Salesforce.com (84), y un regreso, el de Ferrari. Cuatro años después de su última aparición, la firma italiana de autos de lujo reingresó en el puesto 88.

El valor total de las 100 marcas que integran el informe se aproxima a los u$s 2 billones (una cifra equivalente a cuatro veces el PBI Argentino, que es de aproximadamente u$s 600 mil millones). Y las diez primeras marcas del ránking representan casi la mitad (el 42%) de ese valor. Según sectores, el de Tecnología es, con un valor total de u$s 575.239 millones, el rubro más valioso del ránking. Le sigue el automotriz, con un valor de u$s 266.827 millones.

"En los últimos 40 años, el valor de los activos intangibles, como es la marca, han aumentado su participación un 40% frente al valor de los activos tangibles, y esto continuará en ascenso", destacó Rainuzzo. "La marca es hoy, junto al capital humano, el eje central de toda organización. Por eso es tan importante cuidarlos".