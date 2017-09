"It", la película de terror dirigida por un argentino, ya es un suceso mundial

Se lograron ventas récord en el fin de semana para un mes de septiembre, con 870.851 entradas a lo largo de todo el país.

El mérito casi completo de esta marca histórica se debe a la llegada de "IT", que se encargó de romper récords por su cuenta.

La adaptación de la novela de Stephen King llevó 648.708 espectadores a las 486 pantallas de estreno de acuerdo a las cifras aportadas por la consultora especializada Ultracine. Es la mejor salida en cantidad de copias para un filme de terror, además de uno de los mayores copiados de la historia en Argentina. Y con respecto al cine de genero, superó por mucho a "El conjuro 2", que tenía el mejor arranque para las películas de esta temática con 486.000 tickets.

El que pasó también fue el tercer mejor fin de semana histórico para una película no animada, quedando detrás de las últimas dos entregas de la saga de "Rápidos y furiosos".

En tanto que el resto de los filmes quedaron muy relegados.

"Annabelle 2: la creación" se ubicó segunda con 49.833 tickets, una caída esperable del 60%. De todas maneras, su acumulado asciende a 1.128.488 localidades. Con esta marca ya se convirtió en la segunda película de terror más vista de la historia en Argentina. Logró superar a la primera parte de "El conjuro".

Por su parte, "Locos por las nueces 2" quedó tercera con 32.095 entradas; mientras que la argentina "Los que aman odian" de Alejandro Maci, se ubicó cuarta con 31.251. La película con Guillermo Francella suma 267.951 espectadores desde su estreno.

Otras dos novedades del jueves debutaron dentro del top ten. El thriller "Viento salvaje" se ubicó en la séptima posición con 15.019 personas en 64 pantallas. Por su parte, la comedia española "Retiro voluntario" quedó un puesto por debajo con 12.748.

Un éxito mundial

La película sobre el payaso/monstruo/asesino que dirigió el argentino Andy Muschetti arrasó con todas las expectativas también en su país de origen: mejor arranque histórico de septiembre en Estados Unidos; la mayor cantidad de pantallas y espectadores para la calificación Restringida (mayores de 18 años) y está a pocos dólares de superar a "El exorcista".

Otro dato que hace aún más notable su éxito es que lleva ya más de u$s 400 millones recaudados en los mercados mundiales. Un número increíble para una producción de horror con un presupuesto de "apenas" u$s 35.000.000. Lejos aún de los u$s 670 millones obtenidos por "Sexto sentido" en 1999 pero con posibilidades de superar a tanques con un costo cinco veces superiores como "Soy leyenda" (u$s 584 millones) o "Guerra Mundial Z" (u$s 540 millones). Por otra parte, el suceso de "It" consolida a Warner como uno de los distribuidores más exitosos del género ya que también ha sido responsable de la saga "El conjuro" y de "El exorcista".