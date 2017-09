Sube el dólar y bajan las Lebac: ¿se mantendrá la ecuación?

Actualmente la puja entre dólar y tasa de Lebac se juega un round muy peleado. El dólar muestra un avance de 2,6% desde los mínimos de $16,95 registrados sesiones atrás, en el mismo período en que las tasas de Lebac comprimen sus spreads, con la tasa rindiendo 26,30%, la más corta, y 27%, la más larga. Parecería que, nuevamente, cuanto más bajan los rendimientos de Lebac, menos atractivo muestran en el corto plazo estos activos y más inclinado se ve el inversor a destinar parte de su cartera a dólares. Por eso es que tenemos una puja entre tasa en pesos versus la dolarización.

Santiago Mosquera, Analista Sr de Estudio Bein Eco/Go explicó que "la suba actual del dólar va en línea con el precedente de las últimas licitaciones, en donde el BCRA no alcanza a retirar todo lo que querría y algo de esa liquidez se traslada indefectiblemente al billete".

"Yo creo que el BCRA está cómo

do en estos momentos y niveles del dólar. Además, la baja de tasas de esta semana fue más una señal o guiño al que entró en el mercado primario para que aproveche en la próxima licitación. Adicionalmente, no creo que la baja de tasas sostenida empiece pronto, más bien va a seguir en la línea de estirar plazos, con lo cual desde ese lado no me parece que vaya a haber movimientos bruscos del tipo de cambio", analizó.

Para Gabriel Zelpo, economista jefe de Elypsis, en función a la relación tasa-tipo de cambio hay un tema en el medio que es muy importante y que es el BCRA busca alcanzar la meta de inflación del 18% en los próximos meses. "No creo que cambie mucho la política contractiva. Puede bajar algo la tasa pero no veo que cambie drásticamente. Para quedarse tranquilo en materia de inflación, el BCRA debe ver que la inflación llegue al 1%. En paralelo podemos ver el FX pero creo que si en algún momento quieren intervenir menos en el tipo de cambio, creo que este debería ser el momento", opinó.