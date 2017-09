El Gobierno libera el precio de la nafta

El Ministerio de Energía comunicó que a partir del próximo 1° de octubre se liberará el mercado interno de combustibles, por lo que a partir de ese momento se mantendrá la paridad con los precios internacionales, y desactivó el aumento de alrededor del 6 por ciento que iba a aplicarse la semana próxima.

“Dentro de lo previsto en el acuerdo, un aumento de los precios internacionales (la cotización del Brent superó hoy los 58 dólares) permitiría la liberación de los precios internos y de ese punto en adelante, mantener la paridad con los mismo con un funcionamiento pleno de las reglas del mercado”, establece el comunicado firmado por el ministro de Energía, Juan José Aranguren, según Econojournal.

Y agrega: “En el marco de las distintas variables que intervienen en el mercado hemos observado que con fecha del 13 de septiembre de 2017, se ha satisfecho la condición enunciada por el punto 9 del acuerdo. En consecuencia, los compromisos asumidos en el acuerdo quedarían suspendidos a partir del 1º de octubre de 2017”.

Vía gradual

El acuerdo rubricado a comienzos de este año buscaba una vía gradual para que los precios internos convergieran en 2018 con los valores internacionales a través de un aumento por trimestre. El 1° de octubre era la fecha para la próxima suba.

La decisión no significa que a partir de ese día se incremente el precio de los combustibles antes de las elecciones legislativas de octubre.

El Brent del Mar del Norte aumentó u$s 2,16, un 3,8%, a u$s 59,02 por barril y alcanzó hoy máximos de julio de 2015. Por su parte, el crudo WTI ganó u$s 1,56, un 3%, a u$s 52,22 por barril, su mayor nivel desde abril.