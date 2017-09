Sube el dólar y cae tasa de Lebac: ¿Se mantendrá esta ecuación?

Actualmente la puja entre dólar y tasa de Lebac se juega un round muy peleado. El dólar muestra un avance de 2.6% desde los mínimos de 16,95 pesos registrados sesiones atrás, en el mismo periodo en que las tasas de Lebac comprimen sus spreads, con la tasa rindiendo 26,30% la más corta y 27% la más larga.

Parecería que, nuevamente, cuanto más bajan los rendimientos de Lebac, menos atractivo muestran en el corto plazo estos activos y más ponderaciones suele haber sobre el posicionamiento en dólares. Por ello es que actualmente tenemos una puja entre tasa en pesos versus la dolarización de la cartera.

Santiago Mosquera, Analista Sr de Estudio Bein Eco/Go explicó que “la suba actual del dólar va en línea con el precedente de las últimas licitaciones, en donde el BCRA no alcanza a retirar todo lo que querría y algo de esa liquidez se traslada indefectiblemente al billete".

"Yo creo que el BCRA está cómodo en estos momentos y niveles del dólar. Además, la baja de tasas de esta semana fue más una señal o guiño al que entró en el mercado primario para que aproveche en la próxima licitación. Adicionalmente, no creo que la baja de tasas sostenida empiece pronto, más bien va a seguir en la línea de estirar plazos, con lo cual desde ese lado no me parece que vaya a haber movimientos bruscos del tipo de cambio", analizó.

Para Gabriel Zelpo, Economista Jefe de Elypsis, en función a la relación tasa-tipo de cambio hay un tema en el medio que es muy importante y que es el BCRA busca alcanzar la meta de inflación del 18% en los próximos meses. “No creo que cambie mucho la política contractiva. Puede bajar algo la tasa pero no veo que cambie drásticamente. Para quedarse tranquilo en materia de inflación, el BCRA debe ver que la inflación llegue al 1%. En paralelo podemos ver el FX pero creo que si en algún momento quieren intervenir menos en el tipo de cambio, creo que este debería ser el momento”,

Zelpo agrega que “la última parte del año creo que se va a mantener contractiva y eso en definitiva podría generar movimientos en el dólar para llevarlo apenas para arriba pero, la forma en que está planteado los últimos meses del año, creo que el BCRA e va a seguir inclinando por tasa y no por FX. Puede que toque intervenga el tipo de cambio ente momentos de elevada volatilidad pero probablemente lo sea de manera transitoria”

Desde un banco local, agregan que el dólar a 17 a 16.90 está en el rango inferior de operaciones que espera el BCRA de cara a octubre y a fin de año. Hay una suba del dólar ya que el mercado lo percibía como barato, además de la puja entre tasa y dólares que evidentemente estamos viendo en la plaza. El mismo trader ve chances de que el dólar continúe su escalada hacia los niveles previo a las PASO e incluso con la posibilidad de ver nuevos máximos.

“A estos precios, no se percibe el mismo nivel de negativismo con respecto al tipo de cambio que cuando estábamos en estos mismos valores pero previo a las elecciones, con lo cual, las chances de ver nuevas subas se mantienen”, pronosticó.

Amilcar Collante, Economista de CESUR y Finguru consideró que “será clave para anticipar los movimientos en el tipo de cambio observar no solo el tramo corto de la tasa de Lebac -en el mercado secundario- sino también que, al tener una curva con pendiente positiva y el stock de Lebca más distribuido, es probable que empiece a reaccionar el tipo de cambio ante nuevas bajas en tasa de mediano plazo".

En el gráfico es claro como pierde peso el volumen a 28 días y ganan las posiciones a junio. Recomendó además no perder de vista los futuros de dólar "que jugaran en consonancia con estos vaivenes”.