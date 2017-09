Inmobiliarias reclaman frente a la Quinta de Olivos contra la ley de alquileres

Martilleros públicos y corredores inmobiliarios protestaban este mediodía frente a la Quinta Presidencial de Olivos para reclamar una “mesa de diálogo” que permita arribar a una alternativa a la nueva ley de inquilinos de la Ciudad de Buenos Aires.



Los manifestantes denunciaron que le reforma normativa “atenta” contra su actividad y argumentaron que “el 30 por ciento del mercado de alquiler pasó a la venta” tras la modificación legislativa, a la vez que alertaron que la nueva ley será replicada en otros distritos del país.



“Queremos una mesa de diálogo urgente. Tratamos que el presidente nos reciba un petitorio en ese sentido, porque esto va a tomar un carácter nacional”, advirtió en diálogo con el canal Todo Noticias (TN) el vicepresidente del Colegio Unico de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires (CUCICBA), Omar Porta.



La autoridad, en medio de una manifestación que desde las 11 obstruía el tránsito en dos carriles de la avenida Del Libertador, insistió en calificar como ‘inconstitucional‘ a la ley 2.340 aprobada por la Legislatura porteña.



Esa norma determinó que la comisión de los alquileres sea pagada por los propietarios, no por los inquilinos, y que las inmobiliarias no puedan percibir gastos de gestoría ni de administración.



“(Esta ley) es un abuso absoluto. Es un atropello a la libertad de mercado y a la inversión. No tenemos seguridad jurídica. Queremos manifestarle al presidente de la Nación esta preocupación que tiene muy apremiadas a las más de cinco mil inmobiliarias de la Ciudad de Buenos Aires”, finalizó Porta.