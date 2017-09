Falleció María Julia Alsogaray, un ícono del menemismo

La ex secretaria de Medio Ambiente menemista, María Julia Alsogaray, murió ayer a los 74 años en su casa, afectada por graves problemas de salud en el páncreas y la zona intestinal. La ex funcionaria, de polémica gestión, había sido condenada en 2013 a cuatro años de prisión por el delito de defraudación por administración fraudulenta. Esa condena fue dictada por unos contratos firmados durante el gobierno del ex presidente Carlos Menem y vinculados con la privatización de la ex empresa nacional de telecomunicaciones "Entel".

Alsogaray, también muy cuestionada por su trabajo en Ambiente, falleció tras haber estado internada varios días en el sanatorio Los Arcos de Palermo, donde fue hospitalizada a raíz de un cuadro de anemia. Según trascendió, sus restos serán velados en una casa fúnebre de Capital Federal para luego, cerca del mediodía, ser inhumada en la bóveda que tiene su familia en el cementerio de Recoleta.