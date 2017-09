Las desventuras de George Soros

El magnate norteamericano George Soros ocupa la posición 27ª entre los hombres más ricos del mundo. Pero no es un hombre recluido en el mundo de los negocios financieros y de las inversiones internacionales. A los 87 años, todavía sigue de cerca la evolución del mundo y tiene sus propias opiniones que ciertamente no oculta. Esto lo lleva a financiar con generosidad a aquellas organizaciones de la sociedad civil que coinciden con su visión de las cosas. Por esta última razón tiene quienes lo aplauden y quienes, en cambio, son sus detractores. Particularmente en materia de relaciones internacionales.

Pocos se opusieron a él cuando, con generosidad, financió a los movimientos europeos de transición hacia la democracia, luego de la caída del muro de Berlín y del colapso de la Unión Soviética. Su filosofía pertenece ciertamente al universo de los liberales, en su acepción norteamericana, esto es a la centroizquierda.

El año en curso ha sido una repetición de las polémicas abiertas en las que George Soros participa, directa o indirectamente. Como acaba de señalar Gideon Rachman, para muchos Soros es el "villano perfecto". Particularmente por ser un internacionalista que enfrenta la resurrección de los nacionalistas.

Un ejemplo de esto es el actual primer ministro de Hungría quien fue, en 1989, uno de los alguna vez becados por Soros que pudo estudiar en la universidad de Oxford. En aquel momento Soros era una suerte de padrino político de Viktor Orban. Hoy es un enemigo, al que Orban demoniza sin empacho, acusándolo de querer "llenar a Europa de musulmanes", lo que ciertamente no es así. Orban abusando de su poder ha realizado ya tres ignominiosas consultas populares en procura de desprestigiar a Soros.

Soros es compasivo con los refugiados, porque sabe bien de su fragilidad desde que en su momento, también él fue un refugiado cuando pudo escapar de la Hungría comunista.

Orban no es el único político de algún fuste que hoy ataca a George Soros. También lo hacen algunos políticos en Polonia, Rumania, Macedonia y Turquía, en una lista que está creciendo.

Para la derecha norteamericana, George Soros es un enemigo. Le achacan haberse opuesto a la invasión de Irak, así como su endoso al accionar de las Naciones Unidas.

La desconfianza hacia Soros se extiende a la nave capitana de su armada de fundaciones que trabajan en todo el mundo. Me refiero a la Open Society Foundation, a una de cuyas subsidiarias Vladimir Putin expulsó de la Federación Rusa en el 2015. Ocurre que George Soros había cometido un presunto pecado mortal, el de financiar a una asociación rusa dedicada a investigar todo lo relativo al terror de la era soviética.

Las ideas de Soros no siempre son compartidas. Como las de cualquiera. Esto le ocurre hasta en la propia Israel, donde no le perdonan el apoyo a algunos que defienden los derechos de los palestinos.

El hijo del primer ministro Benjamin Netanyahu por ejemplo se refiere a Soros como a un hombre que financia a aquellos que buscan la "destrucción de Israel".

En el escenario internacional cuando alguien con muchos recursos y poco poder político real mantiene sus opiniones a lo largo del tiempo comienza a acumular adversarios. En parte, por celos y envidias. Pero también por su gravitación.

La de George Soros es impactante y la colección de adversarios que parece haber acumulado en los últimos tiempos es quizás un reconocimiento a su activismo, presencia e influencia.

Como cualquiera, George Soros también es cierto se equivoca algunas veces. Pero no lo hace desde la ligereza, ni desde la audacia. Es un hombre reflexivo y exitoso que recorrió un camino de sacrificios que culminó con lo que él es hoy. Difícilmente se lo doblegue con críticas o amenazas. George Soros es parte activa del mundo de las ideas. Sabe pensar, pero no pretende que todos estén de acuerdo con él. Por esto el lugar que se ha ganado en el escenario internacional no es sólo fruto del dinero, sino de una mente privilegiada, sumada a una cuota de coraje personal.

George Soros sabe que no es Dios, pero no por eso puede ser fácilmente acallado. Para quienes lo conocemos, no es fácil aceptar que es apenas un izquierdista apasionado. No lo es. Es un realista incansable, como lo demuestra el apoyo que en su tiempo brindara a Domingo Cavallo, que obviamente de izquierdista no tiene nada.