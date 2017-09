Ya hay 40 pymes que esperan por la aprobación de sus nuevos bonos

A poco más de dos meses desde que la Comisión Nacional de Valores (CNV) lanzó la nueva Obligación Negociable (ON) Simple garantizada para Pymes, ya hay 40 compañías que están esperando que el regulador apruebe sus emisiones. El número es significativo si se tiene en cuenta que en los 5 años que duró el régimen simplificado anterior, solo 51 de las 800.000 empresas que están registradas en la Secretaría Pyme lograron cumplir los requisitos y fondearse en el mercado. Desde el organismo que conduce Marcos Ayerra esperan autorizar todos los trámites antes de fin de año.

Las ON Simples cotizan en el Mercado Argentino de Valores (MAV) -con sede en Rosario-que está especializado en productos pyme. Su director ejecutivo, Fernando Luciani, comentó: Los emisores tienden a crecer cada día porque el nuevo paradigma económico hace que las empresas tengan que perfeccionarse para lograr eficiencia y competitividad y para eso es necesario el financiamiento en el mercado. El esquema de la Pyme subsidiada ya no es viable. En los próximos tres meses, a medida que se vayan aprobando las solicitudes, esperamos una gran cantidad de colocaciones.

Este nuevo instrumento tiene un horizonte más amplio que el cheque de pago diferido o el pagaré bursátil ya que permite a la Pyme financiarse a plazos superiores a los dos años. El crédito, en tanto, proviene de los inversores institucionales. Fundamentalmente, los que compran estas ON son los Fondos Comunes de Inversión y en el último tiempo también se sumó el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE). El problema es que no existen en Argentina inversores no institucionales que estén dispuestos comprar riesgo Pyme porque el sector público fue desplazando al inversor privado mediante tasas subsidiadas. Lo ideal sería que, de a poco, se vayan eliminando los subsidios y las distorsiones en las tasas, para poder reconstruir una curva de crédito Pyme a mediano y largo plazo, sostuvo Luciani.

Al igual que los cheques de pago diferido -con los que ya se financiaron unas 11.000 Pymes-, las ON Simples deben estar avaladas por una entidad de garantía inscripta en CNV, que puede ser una Sociedad de Garantía Recíproca (SGR), un banco o un fondo de garantía público (por ejemplo, el Fogaba, de la provincia de Buenos Aires). Una vez que el instrumento es autorizado por CNV, se efectúa la licitación y el listado. Hasta ahora, hay dos ON Pyme que cotizan en MAV. La primera fue de la desarrolladora inmobiliaria Villanueva e Hijos S.A. y recaudó $ 6.000.000 con una tasa Badlar + 4,75%; la segunda, que correspondió a la firma RDA Renting S.A., obtuvo $ 15.000.000 y pagó una tasa Badlar + 5,99%. Este jueves, en tanto colocaría una ON la compañía agrícola Lipsa S.R.L.

Primera emisión en dólares

La ON de Lipsa S.R.L., que saldrá al mercado esta semana, será la primera denominada en dólares. El título de deuda -con el que la firma buscará hasta u$s 100.000- fue aprobado por la CNV la semana pasada y los fondos se usarán para financiar capital de trabajo.

La compañía emisora es oriunda de la localidad chaqueña de Charata, fue creada en 2010 y se dedica al cultivo de cereales tales como soja, maíz, girasol y algodón. De acuerdo al procedimiento vigente, el instrumento será avalado por Garantizar SGR

Al contrario de lo que sucede con el financiamiento bancario en dólares, al que solamente pueden acceder las empresas que pertenecen a una cadena productiva que genera ingresos en divisas, cualquier pyme puede emitir una ON Simple en moneda extranjera, ya que no hay restricciones de la CNV en ese sentido.