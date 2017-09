YouTube es el preferido de los que escuchan música online, y el enemigo de los artistas

La IFPI (International Federation of the Phonographic Industry) hizo público en Londres su edición 2017 del "Music Consumer Insight Report. Connecting with Music", el estudio elaborado por Ipsos Connect, que analiza y actualiza los modelos de consumo musical en los principales mercados del mundo. Los datos presentados, procedentes de usuarios de internet de 16 a 64 años, confirman un incremento en la utilización de las nuevas tecnologías que ofrece el sector.

En concreto, el 45% de la gente utiliza alguna modalidad de streaming, un porcentaje que en 2016 se limitaba al 37%. Además, 9 de cada 10 suscriptores de streaming en modalidad premium escuchan a través de sus teléfonos móviles. El 55% de los servicios de música de streaming on-demand, proviene del video (46% de YouTube), 23% del premium, y 22% del audio freemium, casi todo en Spotify. En este sentido, se destaca la preocupación por el predominio de YouTube entre los consumidores, ya que los derechos que paga la plataforma de Google son muy inferiores a los de Spotify, por ejemplo. Se estima que la media por un usuario al año es de 1 dólar, contra los 20 dólares de Spotify al año. La investigación pone de manifiesto esta brecha de valor de la que se quejan los artistas.

Uno de los datos más alentadores del informe es el gran predicamento que goza la música entre los más chicos, de entre 13 y 15 años. El 85% escucha en streaming (un 79% en video), y de estos el 37% es a través de fórmulas de pago y el 63%, con la modalidad gratuita. Y un dato que avala la viabilidad futura de los soportes físicos: un 37% escucha CDs y un 19% también disfruta del vinilo. En tanto, entre los jóvenes de 16 a 24 años, un 84% escucha a través del celular, frente al sector de los 55 a 64 años, que lo hacen en un 30%. Actualmente el catálogo, supera las 40 millones de canciones, y el 50% de los usuarios de internet ha pagado por música en los últimos 6 meses.

En Argentina, el 91% de los usuarios de internet escucha música online y YouTube lidera el segmento con un 65% de participación, seguida por los suecos de Spotify, con una cuota de mercado del 23% (13% en su versión gratuita y 10% en la paga), según un informe de la consultora Carrier & Asociados publicado en julio. En el ranking de preferencias siguen las plataformas de SoundCloud, con el 3% de participación de mercado, Personal Play y Claro Música con el 2% y Movistar/Napster con el 1%.