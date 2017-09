NBA en quiebra: hasta los Spurs de "Manu" Ginobili dan pérdidas

La peor noticia llegó a la oficina del comisionado de la NBA, Adam Silver. Un informe financiero reveló que 14 equipos de los 30 que configuran la mejor liga de básquet del mundo sufrieron perdidas millonarias la pasada temporada. Y todo a pesar del contrato de televisión que firmó la NBA por u$s 24.000 millones, según informa la cadena ESPN, que tuvo acceso al documento.

La contabilidad de la liga, que incluye el reparto de ingresos de los equipos que más ganaron con los que tuvieron perdidas y los pagos de impuestos de lujo (lo pagan algunos equipos para repartir entre los más pequeños), reduce a nueve los clubes afectados: Atlanta Hawks, Brooklyn Nets, Cleveland Cavaliers, Detroit Pistons, Memphis Grizzlies, Milwaukee Bucks, Orlando Magic, San Antonio Spurs y Charlotte Hornets.

Los otros cinco equipos que tuvieron pérdidas antes de recibir el reparto de ingresos y el impuesto de lujo fueron Sacramento Kings, Phoenix Suns, Minnesota Timberwolves, Portland Trail Blazers y Washington. Fuentes especializadas señalaron que por una medida de contabilidad diferente a la que posee el torneo (ingresos de explotación, que descarta varias obligaciones de deuda) sólo 10 equipos (en lugar de 14) perdieron dinero antes de contabilizar la distribución de ingresos.

La gran diferencia entre los equipos que más ganaron con los que tuvieron pérdidas será abordada en la reunión de la Junta de la liga del 27 al 28 de septiembre en Nueva York. Los dueños han planeado una revisión del sistema de distribución de ingresos que logre frenar la sangría.

Se creía que el nuevo acuerdo televisivo sería una panacea para la disparidad de ingresos. Pero esa alianza creó nuevos desafíos que sólo algunos equipos fueron capaces de prever dentro del intenso debate sobre el reparto de ingresos.

En tanto, el tope salarial sube y baja a la par con los ingresos totales de la liga. Después de años con alrededor de u$s 60 millones, saltó de a u$s 94 millones en sólo dos temporadas gracias al nuevo contrato de TV.

Pero los datos del primer año del acuerdo muestran que la brecha existente entre las franquicias que tienen y las que no tienen poder económico sigue siendo muy amplia.

Llamativo es el caso de los Lakers de Los Angeles. Tras la retirada de Kobe Bryant, estuvieron desprovistos de un jugador estrella por primera vez en dos décadas y aunque acabaron como uno de los peores equipos de la competencia, en lo financiero les fue de maravilla.

El equipo terminó con una ganancia de u$s 115 millones, incluso después de firmar un cheque para los ingresos compartidos por casi u$s 50 millones, según la contabilidad del certamen. La razón de esos beneficios fueron los u$s 149 millones que recibieron de los masivos acuerdos de derechos de los medios locales, principalmente con Time Warner.

La nueva temporada de la NBA arranca el 30 de octubre.