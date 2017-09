China avanza en la compra de activos de infraestructura y servicios públicos brasileños

Cuando Li Keqiang, el primer ministro de China, trató de enfatizar la solidez de las relaciones de Beijing con Brasil, escribió sobre la fascinación de los chinos por las telenovelas brasileñas.

Una historia similar podría aplicarse a la relación económica entre Brasil y China. Esa pasión que estuvo presente durante el auge de las exportaciones de materias primas hacia China en los primeros años del milenio ya se había disipado en 2015, cuando la crisis económica dejaba a millones de personas sin trabajo.

Pero para Li , los "socios naturales" forjarán un nuevo camino que irá más allá del comercio de materias primas y recalcará la inversión china en infraestructura para ayudar a Brasil a evitar la "trampa de los ingresos medios", escribió.

"China está dispuesta a participar en la red brasileña de ferrocarriles de carga, en la red eléctrica, en la red de comunicaciones y en otros grandes proyectos de construcción, y a cooperar con la parte brasileña en toda la cadena industrial en la construcción naval, en la exploración de los químicos, del petróleo y del gas, así como en otras áreas", agregó Li.

En los últimos 18 meses, Beijing comenzó a cumplir con su promesa y de manera enérgica. Kevin Gallagher, profesor de política de desarrollo global en la Universidad de Boston, comentó que ya está en marcha una nueva fase en la relación comercial de China con Brasil. "El auge en cuanto a las materias primas ha terminado, pero ahora se observa un giro hacia la infraestructura, hacia la banca y hacia algo de manufactura".

Una de las expresiones más claras de la nueva decisión de China se hizo evidente en junio de este año, cuando acordó aportar u$s 15.000 millones a un fondo bilateral de u$s 20.000 millones destinado principalmente a proyectos de infraestructura. Las instituciones financieras brasileñas tienen programado aportar u$s 5000 millones al fondo, el cual fue inicialmente propuesto por Li durante su visita de 2015 al país.

La magnitud de las necesidades de infraestructura de Brasil es enorme. El Centro de Infraestructura Global (conocido en inglés como GI Hub), una iniciativa de investigación del G20, calcula que Brasil tendrá que asignar u$s 2,7 billones a infraestructura hasta 2040, pero al ritmo de inversión actual sólo logrará alcanzar u$s 1,5 billones de esta cantidad.

Estas presiones, reforzadas por las de una economía en recesión, llevaron a una actitud más abierta en cuanto a que los extranjeros sean dueños y construyan infraestructura. Los grandes grupos estatales de China han aprovechado esta situación; compraron algunos valiosos activos de infraestructura y preparan ofertas para muchos más, según han declarado funcionarios y analistas.

"Algunos países no permitirán inversiones chinas en los sectores de infraestructura básica, pero ése no es el caso en Brasil", dijo Roberto Jaguaribe, el presidente de Apex-Brasil, la agencia brasileña de promoción de comercio e inversión.

En cifras concretas, las adquisiciones chinas lideradas por las de infraestructura ascendieron a u$s 5700 millones durante los primeros cuatro meses de 2017, representando casi el 40% de la inversión entrante total, según la firma consultora Dealogic. La Cámara de Comercio Brasil-China en São Paulo prevé que este número podría alcanzar u$s 20.000 millones para todo 2017, un aumento del 70% en relación con 2016.

La importancia de las inversiones de China en infraestructura puede verse claramente en los sectores de generación y transmisión de energía. State Grid Corp, una compañía estatal china de transmisión de energía eléctrica y la mayor compañía de servicios públicos del mundo, compró una participación mayoritaria en CPFL Energia el año pasado. Esto hizo que la empresa china que ya operaba cerca de 10.000 km de cables de alta tensión en Brasil se convirtiera en la responsable de una de las partes más grandes de la red eléctrica.

En el campo de la generación de energía, la China Three Gorges Corporation compró una franquicia de 30 años para dos enormes plantas hidroeléctricas, la Jupiá y la Ilha Solteira, por u$s 3700 millones a fines de 2015. Numerosas compañías eléctricas chinas, como Shanghai Electric, China Southern Power Grid y Huaneng, están considerando la posibilidad de presentar ofertas para comprar activos en la industria energética pautados para su venta, según han declarado los analistas.