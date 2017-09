Cuáles son las 100 marcas más valiosas del mundo

Apple, Google y Microsoft se posicionaron en 2017 como las empresas más valiosas del mundo, mientras que Facebook, Amazon y Adobe lograron los mayores crecimientos del mercado, según el informe anual de mejores marcas globales de la consultora Interbrand.

La 18ª edición del informe recoge las 100 marcas más importantes del mundo por valor de marca y analiza, además, cómo éstas se desenvuelven en el mercado. Apple lidera el ranking con un valor de marca de u$s 184.154 millones, tras un aumento del 3 por ciento; seguida por Google, con u$s 141.703 millones (+6%), y Microsoft, con u$s 79.999 millones (+10%).

El top ten lo completan Coca-Cola con u$s 69.733 millones (-5%), Amazon con u$s 64.796 millones (+29%), Samsung con u$s 56.249 millones (+9%), Toyota con u$s 50.291 millones (-6%), Facebook con u$s 48.188 (+48%), Mercedes-Benz con u$s 47.829 (+10%) e IBM con u$s 46.829 (-11%), señala el informe al que El Cronista tuvo acceso exclusivo.

“Estamos viviendo una época de cambio muy emocionante, a escala social, tecnológica e industrial, que impacta en todos y cada uno de los aspectos de la economía y de la vida”, afirma el CEO global de Interbrand, Jez Frampton.

Y añadió: “En este contexto, el crecimiento es un reto aún mayor y, por ello, los negocios necesitan más que nunca a las marcas. El informe Best Global Brands entiende que las marcas son una plataforma para el crecimiento.”

Por su parte, Facebook con su incremento de 48% fue la marca que registró un mayor crecimiento con respecto al año pasado, seguida por Amazon con 29% (ambas en el top ten) y Adobe, que creció 19% y se colocó en el 56° puesto.

También fueron destacables las valorizaciones de Adidas (+17%, 55°), Starbucks (+16%, 60°), Goldman Sachs (+16%, 44°), Huawei (14%, 70°), Morgan Stanley (+14%, 63°), FedEx (+12%, 72°) y PayPal (+12%, 80°).

Con un valor total de u$s 675.239 millones, el sector tecnológico es el más valioso, según el informe. De las 15 marcas tecnológicas presentes en el informe, cinco ocupan el Top 10 –Apple (1), Google (2), Microsoft (3), Samsung (6) y Facebook (8)-. Le sigue el sector automotriz que, con 16 marcas representadas, alcanza un valor de u$s 266.827 millones.

El retail es el sector cuyo valor refleja una mayor tasa de crecimiento (un +18,7%), seguido del sector de bienes deportivos (+10,1%), tecnología (+8,4%), logística (+6,5%) y servicios financieros (+5,8%).