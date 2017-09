Advierten que el Presupuesto 2018 "no ajusta" y "no apuntala el crecimiento"

El proyecto de ley de Presupuesto 2018 que envió el Poder Ejecutivo al Congreso "no comienza a cambiar la política fiscal", "no ajusta" y "no apuntala el crecimiento en serio", ni alienta un fuerte proceso de inversión privada, según un análisis de Economía & Regiones (E&R).

"El Presupuesto 2018 no introduce cambios en la política fiscal porque el déficit fiscal financiero (-0,6%), el gasto público (-0,7%) y la presión tributaria (-0,3%) prácticamente no se reducen en términos del producto", planteó.

Según el análisis de la consultora, el Presupuesto 2018 está "más pensado para seguir surfeando el oleaje político, que para comenzar a corregir los problemas económicos de fondo de nuestra economía".

La consultora señaló que el Presupuesto 2018 "no baja prácticamente el peso del Estado sobre el sector privado de la economía, con lo cual no alienta un fuerte proceso de inversión privada, acumulación de capital, mejora de productividad, creación de puestos de trabajo y crecimiento en serio".

En términos de inflación, indicó que el Presupuesto 2018 proyecta un aumento del nivel general de precios minoristas de +15,7% promedio anual con punta en torno a 10% interanual en diciembre 2018.

Sin embargo, advirtió que se establece que el Banco Central financiará al Tesoro en $140.000 MM, es decir sólo $10.000 millones menos que en 2017, por lo cual "el Presupuesto 2018 tampoco reduce significativamente la emisión monetaria destinada a financiar el déficit fiscal, lo cual no contribuye positivamente al cumplimiento de la meta de inflación" prevista para el próximo año.

Para E&R, "no es un Presupuesto de ajuste, ya que sigue manteniendo un déficit fiscal financiero (después de intereses) más elevado que el heredado hacia fines de 2015". Eso, dijo, "desmiente y deja sin sentido las críticas del exministro Axel Kicillof que afirma que es un presupuesto ajustador".

La consultora precisó que en la norma "se plantea una reducción del déficit fiscal financiero similar a la caída de los subsidios económicos (-0,6% del PBI), mostrando que sólo ajusta una parte del sector privado".

Paralelamente, sostuvo que "tampoco se presupuesta bajar significativamente ni el gasto público, ni la presión tributaria". En este sentido, puntualizó que "el Presupuesto 2018 plantea que con un PBI nominal creciendo +19,2% (inflación de +15,7% y crecimiento de +3,5%), el peso del gasto público y la presión tributaria caerían tan sólo -0,7% y -0,3% en términos del PBI, respectivamente".

"Este recorte" al tamaño del sector público es totalmente marginal, si consideramos que, según nuestras proyecciones, la presión tributaria del sector público consolidado (Nación, provincias y municipios) alcanzaría 34,7% del PBI en 2017, mientras que el gasto público se ubicaría en 43,5% del PBI", concluyó.