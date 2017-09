Garavano: “La justicia no está preparada para casos como el de Maldonado”

El ministro de Justicia, Germán Garavano, aseguró hoy que el Gobierno "no encubrió" la presunta vinculación de gendarmes en la desaparición de Santiago Maldonado, al afirmar que "siempre" estuvo abierto "a todas las hipótesis", y criticó que "la Justicia no está preparada para investigar casos" como éste o la muerte del fiscal Alberto Nisman.

Luego que la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia decidió apartar al juez de Esquel Guido Otranto de la investigación sobre Maldonado, el funcionario destacó que "la Justicia funciona institucionalmente" y esto "se tiene que tomar naturalmente".

Sin embargo, Garavano enfatizó que "la Justicia no está preparada, lamentablemente, para investigar este tipo de hechos, lo vemos también en el caso (del fallecido fiscal Alberto) Nisman y en otros casos. Luego que se difundieran algunos documentos que parecen apuntar a una presunta participación de Gendarmería en la desaparición de Maldonado, visto por última vez el 1 de agosto en una protesta en Chubut, el ministro señaló que "tenemos que mejorar y modernizar a las fuerzas de seguridad".

En este sentido, agregó, en declaraciones a radio 10, que "nuestro país tiene una debilidad institucional muy fuerte" porque "son años de una democracia mal entendida" en lo que "se decían cosas, pero no se avanzaba en una democracia bien entendida". Consultado sobre si fue un error de parte de algunos funcionarios haber desestimado la hipótesis de una supuesta participación de Gendarmería en el hecho, respondió que el Gobierno "no encubrió" a esta fuerza federal y añadió que "siempre si uno repasa las declaraciones, más allá de la defensa a la Gendarmería como institución, siempre se estuvo abierto a todas las hipótesis".

Para Garavano, "la fiscal (Silvina Ávila) está trabajando con mucho sigilo y empeño", aunque criticó que "la Justicia argentina tiene dificultades para afrontar casos complejos o que salen de lo normal, pero también tiene dificultades para resolver casos que están dentro de lo normal". Frente a esto, indicó que el Gobierno quiere "cambiar estructuralmente la Justicia pero eso va a llevar años, no se hace un día para el otro" porque, cuestionó, "durante muchos años a nadie le interesó resolver nada".

Garavano también resaltó que "el Poder Ejecutivo hoy no ejerce presiones sobre los jueces", al tiempo que resaltó que "tenemos que tenerle respeto a los jueces" quienes "tienen que buscar la verdad y no dejarse operar". En cuanto a las denuncias de la Confederación Mapuche de Neuquén por supuestos allanamientos ilegales, quema de casas y detenciones, Garavano advirtió que el Gobierno está en contra de "todo tipo de violencia" y destacó que "la cuestión de pueblos originarios se trabaja como un tema de derechos y no sólo como un tema asistencialista".

"Le hemos dado un impulso a todo el tema de registro de tierras y la entrega de tierras. Antes se hablaba mucho hacia afuera, pero no se hacía nada hacia adentro", enfatizó, al tiempo que añadió que "se está trabajando con los Quom, también con los mapuches", pero alertó que "hay muchos sectores que sólo buscan el conflicto". Garavano advirtió que "hay que buscar la integración que marca la Constitución de los pueblos originarios pero sin discursos grandilocuentes".