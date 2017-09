El Merval consiguió un nuevo récord histórico

Los papeles de Mirgor escalaron 13,97 por ciento, a 383,85 pesos cada uno y lideraron las subas dentro del Merval, que sumó su sexta alza consecutiva, que marcó un nuevo máximo histórico en pesos al crecer 1,74 por ciento y alcanzar las 25.005,88 unidades.

Dentro del panel líder de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, las otras alzas más importantes Macro (4,87%), Comercial del Plata (3,59%), y Galicia (3,15%).

El total negociado en acciones ascendió a 734.756.193 pesos, con un balance de 58 papeles en alza, 24 en baja, y 6 sin registrar cambios en su cotización.

¿Qué pasa con los títulos públicos?

Entre los bonos, el AY24 ganó 0,47%, el AY24 avanzó 0,29%, el Descuento en dólares mejoró 0,52%, el NF18 bajó 0,50%, el Par en dólares se valorizó 0,49%, el PR13 ascendió 0,03%, y el PR15 subió 0,74%.

Entre los cupones atados al crecimiento del PBI, el TVPA (en dólares ley argentina) creció 1,75% ($ 174), el TVPY (regido por la ley extranjera, canje 2005) se apreció 0,81% ($ 187), y el TVYO (serie II, regido por la ley Nueva York, canje 2010) se incrementó 1,63% ($ 187).

¿Qué pasa con los ADRs?

La mayoría de las firmas argentinas que cotizan en Wall Street concluyó tendencia positiva.

En ese contexto, los papeles de Macro creció 4,81%, a 113,20 dólares cada uno y lideraron las alzas.

Las otras subas más importantes las registraron Galicia (3,32%, u$s 49,51), Edenor (3,12%, u$s 38,35), y TGS (3,06%, u$s 19,86).