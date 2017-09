Milei: “El Presupuesto es un montón de malas noticias”

El economista Javier Milei aseguró hoy que el Presupuesto 2018 presentado por el Gobierno “es un montón de malas noticias”, al sostener que “apuesta a una tasa de inflación mayor que la buscada por el BCRA, por lo cual infla ingresos y permite mayores gastos”.

“Al presupuesto lo mato por varias cosas, si tenés que ir por más austeridad fiscal no tenés que tomar la máxima hipótesis de crecimiento. El Gobierno cuando hace Presupuesto toma inflación promedio no la de final de año. Vos tenés que proyectar menos ingresos, esto lo hacía hasta el kirchnerismo, y después si tenés más gastas más. No vas por la hipótesis de máxima, es imprudencia si te quedas corto”, analizó.