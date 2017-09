Mirgor, la firma de Nicolás Caputo, escala 8% y el Merval marca un nuevo récord

Los papeles de Mirgor, la firma del empresario Nicolás Caputo, escalan 8,08 por ciento, a 364 pesos cada uno y lideran las subas dentro del Merval, que renueva su récord en pesos al ganar 1,12 por ciento en la apertura, hasta situarse en las 24.852,89 unidades.

En díalogo con Cronista.com, fuentes del mercado precisaron que "el salto de Mirgor obedece al rumor de un posible cambio de mano de los principales inversores, que se desprenderían de unas 350.000 acciones, por un valor de $ 340 cada una".

Dentro del panel líder de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires las otras alzas más importantes las registran TGN (2,96%), Macro (2,67%), y Agrometal (2,36%).

El total negociado en acciones asciende a 151.327.287 pesos, con un balance de 39 papeles en alza, 11 en baja, y 8 sin registrar cambios en su cotización.

El Grupo Mirgor -cuyo titular es cercano al presidente Macri- está compuesto por tres empresas: la propia Mirgor, Interclima y IATEC. A la vez, se divide actualmente en tres unidades de negocio.

En el negocio automotriz, Mirgor se dedica a sistemas de climatización automotriz y cajas de Dirección, Interclima a enllantados y IATEC a sistemas de información y entretenimiento).

En el de electrónica de consumo, Interclima hace sistemas de acondicionadores de aire domiciliario y de piso-techo, y IATEC se dedica a aire acondicionado domiciliario, microondas, DVD y Blue Ray, TV, audio, Home Theater y notebooks;

Por otro lado, en telefonía móvil, IATEC es fabricante exclusivo de los teléfonos Nokia y fabricante también desde junio 2014 de los móviles Samsung.

¿Qué pasa con los títulos públicos?

Entre los bonos, el AY24 gana 0,15%, el Descuento en dólares mejora 0,35%, el Descuento en pesos suma 0,13%, el Par en dólares retrocede 0,16%, el PR13 asciende 0,13%, y el PR15 avanza 0,89%.

Entre los cupones atados al crecimiento del PBI, el TVPA (en dólares ley argentina) resta 0,58% ($ 170).

Ayer, el Merval sumó su quinta alza consecutiva al ganar 1%.

¿Qué pasa con los ADRs?

La mayoría de las firmas argentinas que cotizan en Wall Street opera con tendencia positiva en el arranque.

En ese contexto, los papeles de Banco Macro crecen 2,77%, a 110,99 dólares cada uno y lideran las alzas.

Las otras subas más importantes las registran Francés (1,88%, u$s 20), Globant (1,87%, u$s 39,17), y TGS (1,61%, u$s 19,58).