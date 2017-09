Maldonado: la Cámara de Comodoro ya analiza la actuación de Otranto, criticado hasta por el fiscal

El juez federal de Esquel, Guido Otranto, sumó ayer críticas, mientras la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia analiza su actuación en la investigación por la desaparición de Santiago Maldonado. En este caso fue el fiscal general ante la Cámara, Norberto Bellver, quien respaldó los pedidos el apartamiento del magistrado. Para Bellver, Otranto prejuzgó al reconocer, en declaraciones periodísticas, que su hipótesis de investigación más firme es que Maldonado se ahogó.

Al exponer en la audiencia de partes realizada a raíz de la recusación planteada por la familia del joven, el fiscal de Cámara respaldó el pedido de la querella por entender Otranto adelantó opinión o prejuzgó acerca de lo que pudo haber sucedido a Maldonado. "Habría que apartarlo", dijo Bellver. En la audiencia también habló Sergio Maldonado, hermano de Santiago, quien detalló los pasos de la familia en la primera semana de agosto. "El lunes 7 me presenté ante el juez, antes había hecho lo propio ante la fiscalía, donde me hicieron un informe, y el juez se dedicó a cuestionar todos los puntos del informe fiscal", relató Sergio, tras lo cual apuntó: "En síntesis, no me dio ni cinco de bolilla; siempre me atendieron con una soberbia impresionante".

La audiencia se había iniciado con la exposición de Verónica Heredia, la abogada de la familia Maldonado, y de otra de las querellas, el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels). Escucharon los argumentos el presidente de la Cámara, Javier Leal de Ibarra, y los jueces Aldo Suárez y Hebe Corchuelo de Huberman. Tienen ahora un plazo de 48 horas para resolver si confirman o apartan a Otranto de la causa. El juez había rechazado las dos recusaciones, pero los dos querellantes insistieron en sus argumentos de imparcialidad, enemistad manifiesta y prejuzgamiento.

Otranto había realizado su carrera judicial en los tribunales de Comodoro Py, donde llegó hasta secretario en la Cámara Federal porteña, hasta que en 2011 ganó el concurso para ocupar el juzgado federal de Esquel. El magistrado permanece concursando para ocupar una vacante en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de General Roca, en la provincia de Río Negro, y figura primero en la orden de mérito.

Tras la audiencia, Sergio Maldonado dijo que espera "que sea una prueba de justicia que venga otro juez". "Sostenemos desde el primer día que la responsabilidad de la desaparición es de Gendarmería", expresó Maldonado ante una consulta sobre el mensaje de un gendarme emitido el día del operativo en la ruta 40, en el que dijo que los efectivos sometieron a los manifestantes a "corchazos para que tengan".

Heredia, por su parte, advirtió que seguirá recusando a Otranto "hasta que tengamos un juez imparcial que lleve adelante la investigación" y afirmó: "No hacemos especulaciones. Sabemos lo que es un juez".