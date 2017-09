De Vido se quedó sin abogados a una semana del inicio del juicio oral por la tragedia de Once

Los abogados del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido renunciaron ayer a su defensa en todas las causas en su contra, a pocos días de que el ex funcionario sea sometido a juicio oral y público por la tragedia ferroviaria de Once. Fuentes judiciales informaron que los abogados Adrián Maloneay y Julio Virgolini renunciaron a asistir a De Vido en todas las causas.

Tras la presentación, el Tribunal Oral Federal 4 que llevará adelante a partir del próximo miércoles el juicio oral y público por la tragedia de Once intimó a De Vido a que en 72 horas designe nuevos abogados o bien sea asistido por la defensa oficial.

"Con nuevos abogados o bien con la defensa oficial el juicio sí o sí comienza el miércoles", señalaron fuentes del Tribunal a la agencia NA.

Los argumentos dados por los abogados de De Vido son similares a los que hicieron tras sufrir reveses judiciales con la recusación del Tribunal y también pidieron que se haga un juicio con jurados. "Los motivos son claros: nuestro cliente fue traído a esta instancia a consecuencia de acusaciones construidas en un juicio anterior del que no fue parte y en el que no tuvo oportunidad de defenderse", advirtieron en el escrito.

"Pese a que nuestro cliente no participó ni tuvo ocasión de defenderse en el juicio anterior, la prueba en él producida parece inamovible e irreproducible, como previsiblemente lo serán las conclusiones que de él provienen, a juzgar por la cerril negativa a atender a cualquier planteo que formule la defensa. Si la prueba de cargo no puede ser cuestionada, entonces no hay defensa posible", sostuvieron Maloney y Virgolini.