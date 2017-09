La mitad de los coleccionistas más activos en el mercado del arte viven en Estados Unidos

Más de la mitad de lo que se venden hoy en el mundo es arte contemporáneo o realizado luego de 1945. La revista Art News realiza un relevamiento de los 200 compradores más activos en el mundo. El 55% de ellos vive en Estados Unidos, el 25% en Europa, el 12% en Asia y el 4% en Sudamérica. Se dedican en su mayoría a las finanzas (40%), otros a desarrollar o vender inmuebles (17%), al diseño y la moda (10%) y a la tecnología (6%).

La mayoría de los coleccionistas están creando museos privados que perpetúen su memoria y brindan la posibilidad de disfrutar de las obras a todo el público.

Es el caso de Eduardo Costantini quien creó el fabuloso museo MALBA, que es ya un ícono de la Ciudad de Buenos Aires. El año pasado ha incorporado una gran pintura de Diego de Rivera que significa una inversión mayor a los u$s 15 millones. Además sostiene los gastos operativos del museo, que no puede mantenerse con las entradas y auspiciantes.

Hay compradores que periódicamente también venden algunas importantes obras, como es el caso de Steven Cohen y David Geffen que han vendido numerosas obras en ventas privadas que superan los u$s 100 millones por obra. La mayoría de estos compradores ya tienen sus propios museos, como en el caso de Bernard Arnault (Fundación Louis Vuitton en París), Peter Brant (Brant collection en Greenwich, Connecticut), Eli Broad (The Broad museum, Los Ángeles), Ronald Lauder (New Museum, Nueva York), François-Henri Pinault (La Dogana y Palacio Grassi en Venecia y además dueño de Christies).

También aparecen un 25% de nuevos grandes compradores todos los años, el caso más notorio es el japonés Yusaku Maezawa (42), hace unos meses apareció comprando más de u$s 100 millones en Nueva York, compró un Picasso en u$s 23 millones, un Basquiat en u$s 57 millones, un Christopher Wool en u$s 14 millones, u$s 10 millones por un Richard Prince y u$s 7 millones por una Langosta de Jeff Koons. Y hace tres meses se compró el Basquiat récord en u$s 110 millones luego de una puja con los hermanos Fertitta de Las Vegas, él mismo fue quien informó por Instagram su compra, manifestando la alegría por haber comprado la obra que es una de las seis de mayor precio en la historia de las subastas.

Maezawa también está armando un museo en Chiba, su ciudad natal, con las obras compradas en los últimos meses, más sus Calder, Giacometti y Warhol que tiene en su poder. Los dos mayores compradores de la Argentina también han creado museos como el caso de Costantini y de Amalia Lacroze de Fortabat, los otros mayores coleccionistas, Mario Hirsch y Carlos Pedro Blaquier, también pensaron en su momento en crear museos con sus obras para compartirlas.

Dos mujeres son las mayores coleccionistas de Arte Latinoamericano: Patricia Cisneros y Ella Fontanals. Los compradores chinos se multiplican año a año y también crean museos, uno en marcha es del dueño de Alibaba, el creativo Jack Ma.

Otro importante coleccionista es el mejicano David Martínez, dueño en nuestro país de una importante parte de Telecom y de Cablevisión. Otro importante comprador es el dueño de casinos Steve Wynn y también su ex mujer Elaine (quien compró el tríptico récord de Lucian Freud).

¿Quiénes son los artistas contemporáneos más demandados?: Basquiat, Warhol, Lichtenstein, Richter, Twombly, Bacon, Doig, Kusama, Stingel, Dubuffet, Wool, Lucio Fontana y Mark Grotjahn. Aquellos que ustedes piensan que faltan en esta lista, es porque son pocas las obras que aparecen en el mercado.

Vivir con arte es un privilegio y compartirlo a través de Museos o préstamos de obras es una obligación.