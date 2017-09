Fuga de divisas por turismo creció casi 30% en relación a un año

Los viajes y las compras en el exterior explicaron en agosto buena parte del el déficit en la cuenta de servicios del Banco Central. En total, los argentinos gastaron u$s 1.044 millones en turismo en el exterior durante el octavo mes del año.

Así, el negativo de la cuenta de servicios aumentó un 28% respecto del mismo mes de 2016. Mientras las operaciones registradas en concepto de servicios mostraron un aumento de u$s 317 millones en su salida neta en términos interanuales, explicó la autoridad que preside Federico Sturzenegger en el último balance cambiario presentado esta semana.

Por un lado se fueron u$s 879 millones en concepto de "viajes, pasajes y otros pagos con tarjeta". A este monto se le suman salidas por u$s 181 millones en concepto de "Otros servicios" y otros u$s 88 millones por "Fletes y seguros".

El informe muestra que estos ingresos fueron compensados parcialmente por ingresos netos por "Servicios empresariales, profesionales y técnicos" por u$s 104 millones. Así, los ingresos brutos lograron totalizar los u$s 166 millones, lo que representa un incremento del 27% respecto al mismo mes del año pasado.

Según detalló el BCRA en los primeros ocho meses de 2017, se acumula un déficit de u$s 7.380 millones, unos u$s 1.800 más que en el mismo período del año anterior. Medido de esta manera, el déficit acumulado se incrementó hasta agosto en un 32%. Para el Central, este dato va a acompañado por un aumento del flujo turístico. "Esta variación guarda relación con la observada en la Encuesta de Turismo Internacional (ETI) del INDEC, donde la variación interanual acumulada para lo observado en el periodo Enero-Julio fue de 29%", detalló en el balance.

Como sea, estos números se asemejan a los que se veía en el balance de la autoridad monetaria en agosto de 2015, en pleno cepo y con las elecciones presidenciales encima de los ahorristas, que consideraban que "gane quien gane" hacia fines de año, el país iba a entrar en una nueva devaluación del peso.

Por su parte, las operaciones en concepto de ingreso primario tuvieron una salida neta de u$s 413 millones, total que se descompone en pagos netos de intereses por u$s 193 millones, y de utilidades y dividendos y otras rentas por u$s 220 millones.

Por último, el Central explicó que en concepto de giros de utilidades y dividendos a través del Mercado Único Libre de Cambios (MULC) se fueron u$s 230 millones, un 33% menos que en agosto que el año pasado.