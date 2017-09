Merkel asegura a los alemanes estabilidad

Todos saben cuál será el resultado de las elecciones este domingo en Alemania. Salvo que se produzca un terremoto político, la votación colocará nuevamente a Angela Merkel en la cancillería por cuarto mandato consecutivo. Mucho menos certera es la forma y la composición que tendrá la coalición gobernante que ella debe luego armar.

La campaña ha carecido de energía y de grandes sorpresas. De esa manera lo planeó Merkel. Con la economía creciendo fuertemente, el índice de desempleo en 4% y el gobierno federal produciendo pujantes superávits presupuestarios, la canciller le pide al electorado que sólo respalde el statu quo.

Las encuestas señalan que su alianza conservadora CDU/CSU obtendrá cerca del 37% de los votos. Después de una campaña mediocre, el apoyo a los Social Demócratas liderados por Martin Schulz se ubica en apenas algo más de 20%.

La conducta que se mantuvo durante la campaña –que fue mayormente cortés y congruente– se contrapone al histrionismo que se observan en otros lugares, donde se deciden medidas por tuits en el caso de Donald Trump en Estados Unidos o el caos de la Gran Bretaña del Brexit.

Habiendo trabajado tanto para restablecerse como una democracia "normal", Alemania puede parecer casi anormal en su normalidad. Las peligrosas excentricidades de Trump brindan una poderosa razón para que los alemanes voten a favor de la cuidada solidez de una líder que asumió el papel de madre de la nación.

Sería un error imaginar que Alemania ha sido inoculado totalmente contra las agitaciones que se producen en otros países. Si las encuestas son correctas, el xenófobo partido Alternativa para Alemania (AfD) se quedará con cerca de 10% de los votos. En cualquier caso, el éxito de AfD marcará una inclinación hacia la derecha desde el estudiado centrismo de Merkel. También será la primera vez que la derecha extrema obtiene bancas en el Bundestag.

El caos que le siguió al ingreso de cerca de un millón de inmigrantes cuando Merkel abrió las fronteras del país en 2015 ha cedido. Las consecuencias, no. Merkel recibió elogios generalizados por darle la bienvenida a refugiados provenientes de la guerra civil siria. Sin embargo, si bien están orgullosos del humanitarismo de la canciller, la mayoría de los votantes insiste en que no se puede volver a permitir una inmigración a esa escala. Alemania también tiene a sus rezagados – en partes de la ex Alemania del Este, AfD probablemente reciba más del 20% de los votos.

Los socialdemócratas se perjudicaron en dos aspectos. Merkel, que nunca se preocupó por la ideología, se adueñó de algunas de las ideas de su socio de la alianza: y si bien es enérgico, Schulz no se proyecta como futuro canciller. Si los resultados del Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD) terminan siendo tan malos como sugieren los sondeos, muchos del partido temen que él se oponga a una renovación de la coalición.

Eso dejaría a Merkel con la tortuosa tarea de construir una alianza con el partido liberal democrático o con los verdes o con ambos. Descartó pactos con el AfD o con los izquierdistas de Die Linke.

Si es posible armar una alianza dependerá de la precisa distribución de bancas en el sistema proporcional del país y de si el SPD se arriesgaría a una segunda votación.

Dicho eso, la perspectiva de un gobierno relativamente estable y un liderazgo experimentado en la nación más poderosa de Europa es un extraño rayo de luz en un paisaje geopolítico deprimente. La firme defensa de los valores liberales, internacionalistas y democráticos por parte de Merkel es un bienvenido contraste con el limitado nacionalismo que se ve en Washington. La elección de Emmanuel Macron como presidente de Francia ofrece la oportunidad de restaurar la cohesión de la UE. Los alemanes todavía deben aceptar que la seguridad nacional y la prosperidad dependen del orden en otros países. Esa es la tarea de Merkel para un cuarto mandato. Ella debe estar lista para asumir riesgos.