Burger King crea su propio bitcoin para el programa de recompensas

Burger King, uno de los gigantes de la comida rápida, lanzó un nuevo programa de recompensas para sus clientes en forma de criptomoneda llamado "Whoopercoin" (una combinación entre su combo clásico y moneda en inglés), la cual podrá ser almacenada en carteras digitales, intercambiarla con otros consumidores y servirá para comprar hamburguesas.

De todas formas, según aclararon en Burger King, la nueva moneda digital estará disponible exclusivamente para sus clientes en Rusia. Cabe aclarar que en este país existe una gran comunidad en torno a las criptomonedas.

"Ahora, la Whooper no es solamente una hamburguesa amada por gente en más de 90 países, también es una herramienta de inversión", dijo a través de un comunicado Ivan Shestov, director de comunicación externa para Burger King Rusia.

Con el objetivo de incentivar el consumo y fidelizar a clientes, la operatoria consiste escanear los tickets de compra con ayuda de un smartphone, para así poder recibir una "Whoopercoin" por cada rublo que hayan gastado; al juntar 1.700 podrán cambiarse por una hamburguesa.

Por su parte, las bitcoins brillaron en agosto pasado, dado que no paró de subir hasta llegar a cerrar cerca de los u$s 4.800 el cambio, lo que implica cuatro veces su valor desde enero y su mayor cotización histórica. Se trata de la criptomoneda más codiciada pero no la única: ethereum, ripple y litecoin son las tres divisas que le siguen en volumen de intercambio y cientos las que existen actualmente.

Sin embargo, en caso de lograr popularidad, el nuevo programa de recompensas podría resultar una buena opción para el lavado de dinero según expertos en cibercrimen, ya que el bitcoin es una moneda intangible que se utiliza exclusivamente para transacciones en internet, y que permite realizar operaciones de manera anónima.

"Sólo es cuestión de tiempo para que los criminales comiencen a usar las Whoopercoins para lavar ganancias ilícitas" aseguró el profesor Emin Gun Sirer de la Universidad Cornell y director de Iniciative For Cryptocurrencies & Contracts. En esa línea, explicó que lo que los criminales harán es convertir las ganancias ilegales en criptomonedas: pueden pasar de bitcoin a Whoopercoin y luego a otra y crear un ciclo. "Pueden esconder la fuente de dinero que realmente proviene del mercado de drogas, de armas, apuestas", agregó el experto.