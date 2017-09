Lange: "La creación del Enard fue el gran salto del deporte olímpico argentino"

Solo él sabe lo que es estar aguas adentro y tener frente a sí la inmensidad de un río que segundo a segundo tratará de doblegar sus fuerzas. Por suerte para él, en la clase Nacra 17 donde compite, la compañía de un ladero hace imprescindible que la destreza y la confianza entre uno y otro, hagan posible esa comunicación que estando afuera suena con la fuerza de una canción: "Tú me has hecho mejor, mejor de lo que era". Solo hay que recordar esa imagen de un año atrás, en los Juegos Olímpicos de Río, cuando Santiago Lange y Cecilia Carranza se abrazaron al final de la competencia que los llevó a obtener la medalla de oro para la Argentina. Ellos saben lo que fue dejarlo todo para estar ahí. Diez meses antes de esos juegos, el regatista nacido en San Isidro debía operarse, quizá, sin tener la plena conciencia de que se jugaría la carrera de su vida. Cuando hoy mira hacia atrás, la voz ya suena recuperada: "Tuve el mejor equipo cuidándome, que fueron mis hijos. Y una imagen que me sostiene en cada momento, esa burbuja de felicidad que ha sido mi infancia junto a mis amigos y en medio del río, con ganas de vivir una gran aventura". Fue, además, cuatro veces campeón del mundo, tres veces en la clase Snipe (1985, 1993 y 1995), y uno en la clase Tornado (2004). Y dos veces medalla de bronce en los juegos olímpicos de Atenas (2004) y Pekín (2008), con Camau Espínola como compañero.

¿Qué futuro imaginabas cuando te recibiste de arquitecto naval?

-Mi carrera deportiva se fue dando al revés. Cuando me recibí, como teníamos muchísimas limitaciones económicas y para nosotros ir a los juegos olímpicos era algo imposible, no me quedó otra que dedicarme a mi profesión desde los 25 hasta pasados los 35 años. Lo náutico era un hobby o más un sueño que un objetivo profesional. Tenía la visión de vivir de mi profesión pero la pasión por el deporte siempre estuvo presente y a medida que iba mejorando mi rendimiento busqué ser más profesional y competir con los más grandes, y así cumplir el sueño de llegar bien preparado a los juegos.

A un año del oro olímpico, ¿cuál es la sensación?

-Todavía los sigo disfrutando, sobre todo por el cariño de la gente, que te refresca en forma permanente aquel momento y con mucho respeto. Pero internamente trato de pensar en lo que viene y lo que viene es ir conociendo cada vez más a la nueva nave con la que estamos entrenando y mirar de reojo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Es nuestro plan.

¿Cuál es el secreto para conformar una buena dupla, como las que hiciste con Camau Espínola y Cecilia Carranza?

-Gracias a Dios pude compartir muy buenas duplas, pero sí las olímpicas fueron las más trascendentes y me siento un privilegiado por haber tenido a los mejores compañeros, pero eso es parte también del gran equipo de entrenadores que tenemos. Uno muy especial es Daniel Espina, que nos ayudó muchísimo en armar estas grandes duplas, pero ante todo, el secreto es que tiene que haber un enorme respeto por el otro, como el que nos teníamos con Camau cuando competíamos juntos, y el mismo que sentimos hoy con Ceci, porque más allá de lo deportivo, tiene que haber una montaña de afecto.

¿Qué se mejoró del deporte olímpico para alcanzar los últimos logros?

-En los Juegos de Seúl 88 nuestro único sueño era participar, o al menos hacerlo de la manera más decorosa posible. En lo personal, recuerdo que antes llegábamos a la competencia un día antes, con barcos prestados, velas prestadas, pero la creación del Enard fue el gran salto del deporte olímpico argentino, sobre todo para aquellos deportistas que tuvimos el privilegio de llegar un poco más arriba y que hoy podemos contar con un gran apoyo. Todavía falta y el organismo tiene mucho trabajo por delante como seguir generando estímulos para formar mejores deportistas, y que todo el esfuerzo llegue también a nuestros juveniles.

¿Cuál es la situación de los clubes náuticos? ¿Les afectó la crisis?

-No tengo un gran conocimiento sobre el tema, sé que hay clubes que pasaron por una situación difícil, como cualquier empresa o familia en la Argentina con una experiencia dura de la que tiene que sobreponerse, pero no tengo referencia directa para contestarte. n Sos diseñador de veleros, ¿somos buenos en eso?

-Éste es otro de los grandes milagros argentinos porque tenemos a los mejores diseñadores del mundo, empezando por Germán Frers, Juan Kouyoumdjian o Javier Soto, hay una tradición enorme también en la construcción, donde están los hermanos Mariani y tenemos grandes diseñadores de vela como Juan Garay. A eso hay que sumarle una universidad como la de Quilmes que otorga el título de arquitecto naval y hoy salen grandes técnicos de allí. En lo que hace a astilleros o diseñadores argentinos estamos en el primer nivel, así que la industria náutica en cuanto a conocimiento, materia gris, es líder y eso te llena de orgullo en el mundo.

¿Qué significa Tokio 2020?

-Es el gran sueño y soy muy consciente que va a ser muy difícil de repetir lo que hicimos con Ceci en Río, pero vamos entrenando muy fuerte con la idea de llegar y dejar lo máximo en los Juegos Olímpicos de Tokio. La parte difícil es que cuando uno tiene una pasión tan grande por lo que hace, eso exige de un gran sacrificio y sobre todo de la familia y los amigos, pero siempre hay un precio a pagar por la dedicación exclusiva y eso hace que no sea fácil de mantener la mesa con las cuatro patas.

Garra y corazón

Suele decir que ama cualquier cosa que flote, y hay que creerle porque ha sido él quien después de superar un cáncer de pulmón en 2015, en menos de un año se subió al podio en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Y llegó a convivir arriba de un barco con sus cuatro hijos cuando tomó la decisión familiar de separarse. ¿Cómo sobrelleva la exigencia que demanda el alto rendimiento deportivo con el cuidado de la salud? Santiago Lange responde que "muchas veces las ganas de ganar, de alcanzar un objetivo, te llevan a superar las exigencias que no siempre son las ideales para el cuerpo y la mente". Los desafíos que debió enfrentar le enseñaron que si uno está haciendo lo que le gusta, hay que asumir un mínimo de riesgo.