Cambio de rumbo

La empresa Air New Zealand pasó a ser un caso particular a raíz de sus videos de seguridad a bordo, que superan las 10 millones de visualizaciones en YouTube. Reinventar las reglas en la industria aerocomercial convirtió a una aerolínea a punto de quebrar en 2002, en una con altos estándares de calidad. Primero fue "Nothing to hide", un comercial donde aparecía el personal de la empresa -incluido al CEO- sin ropa, cubiertos sólo mediante "body painting" para hacer alusión a la transparencia de la empresa (10 millones de visualizaciones). Para esto utilizaban menos del 15% de la inversión de marketing requerida. En 2010, presentó una "mascota de marca", un oso de peluche llamado Rico e incluyó al rapero Snoop Dog. A partir de allí, comenzaron los videos de seguridad que incluían estrellas del cine y del deporte. El último video de la empresa, lanzado en julio de 2017, superó los 12,3 millones de reproducciones en sólo 24 horas.