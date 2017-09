Cuánto facturan y cómo es el negocio de los videojuegos

Un pequeño bigotudo que persigue un hongo para crecer de tamaño, un puercoespín que corre más rápido que el rayo, un gorila que no deja de lanzar barriles, una bestia color verde que desprende electricidad, un hechicero que dispara calaveras incendiarias y una arqueóloga curvilínea armada hasta los dientes. Estas breves descripciones pertenecen a algunos de los personajes de videojuegos más famosos de todos los tiempos: Super Mario Bros, Sonic, Donkey Kong, Blanka en Street Fighter, Shang Tsung en Mortal Kombat y Lara Croft en Tomb Raider, pero la lista es interminable: The Legend of Zelda, Prince of Persia, Crash Bandicot y Rayman. Hay tantos, tantísimos, que necesitaríamos cientos de páginas solo para nombrarlos. Lo cierto es que la industria del videojuego se encuentra en uno de los momentos más 'dulces' de toda su historia, generando miles de millones de dólares en todo el mundo y consolidándose como una de las industrias de entretenimiento más rentables y potentes de todas.

Con cada año transcurrido, la maquinaria del videojuego no solo se solidifica, sino que lidera el panorama mundial del entretenimiento. Sin ir más lejos, en 2015, ya había producido unas ventas de u$s 91.800 millones, una cifra que subió en 2016 llegando a los u$s 99.600 millones, según datos de Newzoo, fuente líder del mercado. Ante este avance, los expertos no dudan en augurar la meta de los u$s 106.500 millones para el final del presente año. Se trata de sólo unos pocos números que ponen en evidencia la rentabilidad de una industria "plenamente sostenible", que, además, es capaz de trascender sus propias fronteras, romper la pantalla y conquistar todos los públicos.

"La industria ha logrado expandirse más allá de sus límites, llegando a generar iconos de la cultura popular, presentar historias en salas de cine e incluso soñar con la idea de tener competencias propias dentro de los Juegos Olímpicos", afirma Mauricio Arroyave Panesso, redactor Senior de la web especializada en videojuegos Akihabara Blues. Atrás quedaron los u$s 38.300 millones generados en 2015 del cine -según la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos- o los u$s 15.000 millones aportados a la industria, en 2014, por la música, de acuerdo a la Federación Internacional de la Industria Fonográfica. Y es que tal y como apunta el Informe Global del Mercado de los Videojuegos, los u$s 106.500 millones que se prevén en 2017 no parecen una cifra para nada descabellada. Los videojuegos mandan.

Consolas y consumidores

Las franjas de edad para jugar a Resident Evil o a Duke Nukem se difuminan y ya no parecen tan claras, como también los hábitos de los consumidores. Si antes la PC y las máquinas Arcade eran las únicas vías para jugar, ahora lo son Playstation 4, Xbox o la novedosa Nintendo Switch. Ni que hablar de lo que significó para el mercado la aparición de los últimos modelos de celulares o las tablets, cuyo consumo tuvo un crecimiento del 19% con respecto al año pasado. Las previsiones colocan a los Smartphones y a las tabletas digitales como los grandes dueños del mercado para el año 2020, aunque para ese momento todavía falta y hoy por hoy son SONY, Nintendo y Microsoft quienes lo copan. Para Arroyave Panesso, Playstation 4 se convertido en la consola "más rentable", respaldada por los números y por haberse erigido como el buque insignia de SONY. Así lo revela el informe realizado por IHS Markit, con ventas que alcanzan los u$s 17.000 millones de dólares en el mundo, muy por encima de los u$s 9.100 millones obtenidos por Xbox One. En total, las ganancias de la marca de videojuegos de SONY alcanzan los u$s 19.700 millones entre todos sus productos. Pero si existe un consenso general en cuanto al dominio de SONY, con PS4 a la cabeza, ¿esto significa que no haya espacio para las demás?

Más bien todo lo contrario, ya que el target de consumidores es tan amplio como lo es la oferta de videojuegos. En este sentido se pronuncia Eduardo Martín Espallargas, periodista experto en videojuegos y colaborador del diario español El Norte de Castilla, ya que, si bien considera a PS4 y a SONY como parte del "imperio", entiende que cada compañía del rubro puede necesitar un tipo diferente de cliente, para así jugar "su propia liga". Tal es el caso de la consola Nintendo Switch, "que apela al jugador de toda la vida ofreciéndole grandes sagas con sus renovadas versiones de Zelda o Super Mario".

En la Argentina

La Argentina estuvo desde siempre entre los países destacados de América latina en la industria del videojuego, pero hace poco más de un año, el sector protagonizó las portadas de la prensa internacional con la nominación del remake de Master of Orion desarrollado por la firma local NGD Studios. La nueva versión del clásico participó en la terna a "Mejor juego de PC de 2016" para la 34º edición de los Golden Joystick Awards, algo así como los Premios Oscar de los videojuegos, impulsando el trabajo de los desarrolladores argentinos a nivel mundial. Incluso, Luke Skywalker o Freddy Krueger o lo que es lo mismo, los actores Mark Hamill y Robert Englud, formaron parte del proyecto a través de sus voces, en la revisión de esta historia de ciencia ficción.

No obstante, este éxito argentino no opaca una situación de inferioridad respecto a los grandes estudios norteamericanos, asiáticos y europeos, propiciada en buena medida porque "hay muy pocos y no son reconocidos" o estos "son subcontratados para realizar trabajos específicos" declara Arroyave Panesso, aunque aclara que esto no se debe a una falta de talento, sino más bien como consecuencia directa del dominio que ejercen las compañías más poderosas y de cómo los talentos emergentes son captados y llevados al exterior. Según datos de la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos de Argentina (ADVA), se estima que la facturación anual en el país suba a los 500 millones de pesos. Sin embargo, desde la asociación se matiza que la exportación es el pilar de la industria, un 95% del total desarrollado en el país.

Qué pasa en el mundo

Con una previsión de u$s 46.600 millones en 2016, Asia y la zona del Pacífico aglutinan el 47% del total de los ingresos globales de la industria del videojuego, la mitad de los cuales solo han sido producidos en China. Una situación parecida ocurre con el segundo en cabeza, Norteamérica, representado prácticamente por Estados Unidos, con u$s 23.500 millones registrados el curso pasado. A estos datos, hay que sumar el papel que desempeña Latinoamérica, enmarcada como "la región líder en crecimiento", "con un impresionante 20,1% anual", según el Libro Blanco del Desarrollo Español de Videojuegos. Por otra parte, el mismo informe data en 23,9 millones los españoles que dedicaron su tiempo a los videojuegos, lo que significa, nada más y nada menos, que el 52% de la población total del país. De ese porcentaje, el 66,7% suma un amplio espectro de edad, que abarca de los 15 a los 44 años. ¿Todavía alguien se atreve a decir en voz alta que los videojuegos son cosas de niños? Nunca es tarde para retomar la última partida que jugamos al Monkey Island.

La estrella

El juego Dragon Ball Fighter Z acapara todas las miradas este año y llama la atención por volver a las clásicas dos dimensiones. El experto Martín Espallargas dice que esto ocurre para "satisfacer el lado más nostálgico de los consumidores", algo que sucede no solo en el apartado de los videojuegos, también en "el mundo del entretenimiento y la cultura en general y Dragon Ball no es más que otro capítulo de esa misma vorágine".