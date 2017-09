Sivak: "A mi padre le impidió seguir viviendola idea de ser visto como un inescrupuloso"

Antes de tirarse de palito de un piso dieciséis, papá se despidió de la clase obrera argentina", así empieza El salto de papá, el último libro del periodista Martín Sivak. Se trata de una memoria familiar centrada en la figura de su padre, Jorge, un banquero comunista que le puso fin a su vida en 1990.

Si bien el autor define a su padre como un "marginal", porque nunca ocupó un lugar influyente en la esfera política ni empresarial, su nombre y rostro cobraron notoriedad a raíz del "Caso Sivak"; como bautizó la prensa al secuestro y asesinato -por parte de la mano de obra desocupada de la última dictadura militar- de su hermano Osvaldo. Años después, el nombre Jorge Sivak volvió a ser tapa de los diarios, por su suicidio, que fue el mismo día en que se declara la quiebra de su empresa.

Pero el libro, que "fue escrito con bronca", como admite su autor, lejos está de ser un drama familiar, y logra reflejar el contexto político de la época. En un mano a mano con 3Días, Sivak habló sobre su padre, su propia infancia y sobre su tío Osvaldo, a quien le dedica la obra.

¿Quién fue Jorge Sivak, además de tu papá?

-Lo más importante es que era mi papá. Después, fue muchas cosas en su vida: estudiante de Derecho, militante comunista, miembro de organizaciones armadas, defensor de presos políticos, preso político. Después exiliado y nunca terminó de romper el lazo con la empresa de su padre: Buenos Aires Building, que comenzó con fondos no declarados del Partido Comunista, y que tuvo varios negocios: una minera, una financiera, un diario, una inmobiliaria. Mi papá, en los últimos años, fue un empresario y banquero.

¿Se puede ser banquero y comunista?

-Bueno, él mucho tiempo lo hizo y no es un innovador. Hay muchos banqueros comunistas. No lo veía como una contradicción, porque no entendía que el banco y sus empresas fuesen solamente para incrementar su patrimonio, el capital de la empresa. La empresa tenía que ver con su idea de intervenir en la vida política argentina; hacer negocios, pero no solamente estaba el deseo puesto en el dinero. Mi papá era bastante desprendido del dinero. De hecho, era muy generoso. No formaba parte de sus intereses, sí quería que la empresa no termine como terminó. Pero no tenía esa idea del éxito empresarial a partir del crecimiento de sus empresas o las grandes ganancias.

¿Dejó de hacer política tras dejar las Fuerzas Argentinas de Liberación (FAL)?

-Sí, orgánicamente, sí. Mi papá era un marginal: no tenía ni una cámara empresarial, Buenos Aires Building era un banco totalmente marginal, lo único que no fue marginal fue el lugar que tuvo por el secuestro y asesinato de su hermano, que tuvo gran centralidad. Pero después, no tuvo ninguna organización política, nunca estuvo en ninguna organización empresarial, los márgenes de acción estaban muy acotados por su propia marginalidad. Que él, por su estilo o personalidad, jugara o creía que jugaba en otras ligas, era parte de las fantasías de papá.

¿Qué significaba el poder para él?

-Mi papá estaba atravesado por la idea de convertir a la Argentina en un país socialista. Era un convencido de que todo lo que se hiciera, tanto en la política, como en los negocios, era para terminar con el capitalismo en la Argentina. Vivía como vivía, estaba convencido de que casi todo lo que debía hacer estaba asociado con eso. Claro que la historia y la política argentina le fijaron los límites. Ese era el gran tema de mi papá. Obviamente que le interesaban las figuras públicas, conversar con ellos. Pero había ahí un tema de fondo, que es terminar con el capitalismo.

Claudia Piñeiro escribió un cuento sobre él, y lo define como "el banquero que no quiso serlo". ¿Por qué terminó siéndolo?

-Creo que pesaba mucho el mandato familiar y las circunstancias. Cuando empezó a pensar en independizarse de la empresa, llegó el secuestro de su hermano, que demoró todos su planes, y después del secuestro quedó a cargo de una empresa, y en los últimos años no pudo escaparse de ella, de las presiones familiares, de los malos socios, de los negocios delirantes. Por eso me parece que es muy preciso el título de Claudia Piñeiro, porque mi papá es un banquero que no quiso serlo.

¿Cuánto pesó que tu papá no haya sido "convencional" al decidirte a escribir este libro?

-Hay memorias de padres muy lindas sobre padres más convencionales que el mío. Me parece que la escritura está llena de personajes convencionales. En mi caso, cuando vi que era una especie de -que feo decirlo- "personaje", obviamente fue como un estímulo adicional. Igual, creo que lo hubiese escrito de todas maneras. No es que lo hice porque mi papá era un raro, sino porque tenía ganas de hacerlo, y que haya sido como fue ayuda a que la historia, supongo, tenga más interés.

Contás que a tu hermano y a vos les hacía hacer "cosas de grande", ¿por ejemplo?

-Era una forma de hacernos participar de su mundo, y su mundo tenía que ver con negocios disparatados con el bloque soviético, de los que nosotros teníamos que opinar, ver, saber, estar al tanto. Cuento en el libro la exportación de Pumper Nic a Polonia, porque fue uno de los que más se interesó y entusiasmó. Me parece que más que el negocio en sí, era la idea de que nosotros pudiéramos asomarnos a ese mundo. Y nosotros nos asomábamos y nos divertíamos, porque era como formar parte de las aventuras de papá. Cada dirigente político, cada militar, cada periodista o cada hombre público que pasaba por casa, quería que nosotros lo conociéramos y que le preguntáramos cosas.

¿Tuviste una infancia "normal"?

-¿Qué es una infancia "normal"?

A mi casa no iba a almorzar Lanusse...

-Fue una infancia no tan convencional pero, al mismo tiempo, uno en un libro escribe sobre lo excepcional. Obviamente que en el libro está enfatizado en lo excepcional. Lo que cambió radicalmente nuestras vidas fue el secuestro de mi tío, ahí sí, porque cambió la rutina. Tener custodia para nosotros fue muy disruptivo: una vida muy protegida de la Zona Norte, aparte en ese momento tener seguridad privada era como una marca fuerte. A mí me marcó mucho. Pero no lo digo como "no tuve infancia", al contrario, con algunos de esos custodios me llevaba bien, hasta aprendí algunas cosas con ellos. Pero sí, no fue una infancia tan convencional.

¿Qué significó el fútbol en su relación?

-Era como un punto de fuga, en los últimos años, sobre todo desde el secuestro de mi tío, mi papá estaba muy absorbido por la búsqueda de su hermano y por encontrar a los culpables, de modo que había muy poco tiempo para estar con nosotros. No tenía una gran presencia en nuestra vida diaria. Entonces, el fútbol era un momento en donde podíamos pasar un par de horas juntos. Fue como el lugar común de la paternidad más marcada. La fijación por un club, por una camiseta, por jugadores. Eso me acercó mucho a él.

¿También era una excusa para relacionarse con gente del poder?

-Claro, papá hacía mucho eso de mezclar, nosotros teníamos una cabina de transmisión en la cancha de Independiente donde se podía ver a hombres de izquierda, militares, generales, se podía ver ese mundo bilingüe de papá llevado a un lugar más chico.

¿La culpa estuvo muy presente en su vida?

-Sí. Totalmente, sobre todo por el secuestro y asesinato de su hermano y por lo de "El Colorado" Jorge Teste [mejor amigo, desaparecido en la última dictadura]. Pero esa culpa no le impedía seguir viviendo; era muy vital, hasta su depresión final. Creo que lo que le impidió seguir viviendo fue la idea de ser visto como un banquero inescrupuloso que estafó a sus ahorristas para llenarse de dinero.

Conseguiste varias hipótesis prestadas sobre el motivo de su suicidio. ¿Esa es la que más te convence?

- Creo que a mi papá, que había sido preso político durante la dictadura de Lanusse, le resultaba insoportable volver a la cárcel por un delito económico. Creo que, en todo caso, signó sus horas finales: tener miedo a terminar preso.

Jorge Sivak

"Papá se movía en su Fiat 148, no siempre llevaba dinero en la billetera y la panza le abría el botón inferior de la camisa. No anhelaba una casa de country, ni abrir una cuenta bancaria en Suiza, ni contratar un tiempo compartido para sus veraneos. No era la postura de la impostura. Simplemente era así.

Mantenía las canas y no usaba champú por considerarlo un producto pequeñoburgués. Pero administraba con celo dos gestos de coquetería: teñirse la barba y salpicarse el cuello con dos gotas de colonia Pibes. Fumaba 60 cigarrillos diarios, tragaba dos trapax que no impedían el insomnio, casi no tomaba alcohol y nunca probó una droga. El secuestro del tío Osvaldo le cambió la vida; nos la cambió a todos".