Pichetto afirmó que “no tiene ningún rencor" con Cristina

El jefe del bloque de senadores PJ-FPV, Miguel Pichetto, volvió a tomar distancia hoy de la expresidenta Cristina Kirchner y su frente electoral, Unidad Ciudadana, aunque aclaró que no tiene “ningún rencor” con ella sino que su partido “debe tener un correlato con el Congreso” y subrayó que “el peronismo no es un movimiento de izquierda”.

Al disertar en la presentación del quinto número de la revista Movimiento 21, vinculada al PJ, en el Hotel Castelar, Pichetto fue consultado sobre el futuro del bloque que encabeza, en atención a la probable llegada de Cristina Kirchner al Senado, de quien volvió a diferenciarse.

No obstante, aclaró: “La política no tiene que ver con cuestiones personales. Yo no tengo ningún rencor, fui parte de su Gobierno, he actuado con disciplina como corresponde a un dirigente peronista. Lo que digo es que la construcción de un partido no es un hecho menor. Debe tener un correlato con el Congreso”.

Además, Pichetto consideró que la exmandataria y actual candidata a senadora nacional tomó “una decisión política de no estar en el debate del peronismo”. Además, agregó: “Para mí, fue una decisión equivocada. De haber participado en una primaria, el peronismo hoy tendrá una situación dominante en cuestión de votos”.

Por otra parte, sostuvo que “no es neutro armar un partido y darle una orientación ideológica de centro izquierda”, en referencia al frente Unidad Ciudadana, y sostuvo que la decisión de la expresidenta de crear ese espacio “implica un alejamiento del peronismo”.

“Es válido, es legítimo, ese espacio tiene que estar representado, pero el peronismo es otra cosa”, señaló el senador nacional, al tiempo que señaló que el “movimiento peronista no es de izquierda ni del progresismo porteño”.

Durante la presentación, el secretario general de APOC y director de Movimiento 21, Hugo Quintana, sostuvo, por su parte, que la revista se presenta como un “reencuentro del peronismo y del pensamiento nacional”.

Al referirse a los grandes males de Argentina, Quintana mencionó que Argentina es un “país profundamente desigual, donde los pobres son cada vez más pobres y los ricos cada vez más ricos” y a la “narcoburguesía que pasea por las grandes ciudades de Argentina y es el espejo en donde se miran los jóvenes para ascender socialmente”.