Cristina: el Gobierno “necesita la fractura social para ejecutar su plan”

La primera candidata a senadora en la provincia de Buenos Aires por Unidad Ciudadana, Cristina Fernández Kirchner, acusó hoy al Gobierno de “construir” en el kirchnerismo “la figura del enemigo interno” y advirtió que el Ejecutivo “necesita de la fractura social y de la división interna” para “ejecutar su plan”.



“El Gobierno necesita la fractura social y la división política de los que son opositores para ejecutar su plan, que va a tener la segunda fase de ajuste después de las elecciones de octubre”, sentenció la ex presidenta en una entrevista a la radio AM 750.



Para la ex mandataria, el Gobierno “tiene como ejes” la “fractura social y el montaje permanente de la mentira política como forma de propaganda”, al tiempo que añadió que “estamos ante un gobierno que quiere construir, como en los viejos tiempos, la figura del enemigo interno” que “tiene determinadas características: peronista, kirchnerista, que le gusta el ‘Indio‘ Solari”.

CFK se preguntó hoy si el presidente Mauricio Macri "se animar a un reportaje de dos horas en vivo con periodistas críticos" del Gobierno nacional. "¿El Presidente se animar a un reportaje de dos horas en vivo con (Roberto) Navarro o con Horacio Verbitsky y que se transmita en forma directa? No creo. Los reportajes que hace son todos editados y con preguntas hechas de antemano", afirmó Cristina Kirchner.

En diálogo con radio AM 750, la exmandataria también se preguntó si "se va a animar el Presidente o la gobernadora (María Eugenia Vidal) o (Esteban) Bullrich, el candidato de Cambiemos o Gladys González?".

Por otro lado, la candidata a senadora en la provincia de Buenos Aires por Unidad Ciudadana defendió hoy el reclamo de los estudiantes de secundarios porteños contra la reforma educativa oficial y cuestionó que el nuevo plan los inste a "trabajar gratis seis meses" aunque los alumnos no quieran.

En medio de la toma de decenas de colegios contra la reforma que intenta implementar el gobierno porteño, la ex mandatario criticó "que no se escuche" a los estudiantes y a los docentes, y remarcó que "la educación no puede ser censurada, no puede ser obturada, no puede ser amputada".

"Se puede hacer como una propuesta de Gobierno, pero dejalo que cada pibe decida si lo quiere hacer o no lo quiere hacer, discutilo, lo mismo con los docentes", planteó la ex presidente en diálogo con la radio AM 750, quien planteó ‘¿como te van a hacer trabajar gratis seis meses si vos no querés?".