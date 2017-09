Emiten Letra por $ 700 millones para financiar obras de Transporte

DESPEGAR

La agencia de viajes online realizó una OPI por 12,8 millones de acciones se colocó a u$s 26 por título, lo que generó unos ingresos de u$s 332 millones y elevó su valuación total a los u$s 2000 millones. El papel DESP abrió la rueda a u$s 29 y llegó a subir hasta 12,3% en su primer día. La demanda de los inversores fue de hasta trece veces el libro. Este viernes termina la oferta inicial y los bancos colocadores tienen la opción de ampliarla