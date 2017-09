Espert: "Este Estado no es pagable y destruye los incentivos de la gente para trabajar"

José Luis Espert cuestionó el sostenimiento del gasto público por parte del Gobierno, según los números presentados en el borrador del Presupuesto 2018, al remarcar que casi 29 millones de personas perciben ingresos del Estado financiados con impuestos al sector privado que "destruyen los incentivos para trabajar".

"No sirve este Estado. Este Estado no es pagable. Más allá de la presión impositiva, destruye los incentivos de la gente para trabajar y le hace creer que puede vivir subsidiada. Las sociedades no son así", señaló en América TV.

Y agregó: "Entre jubilados con y sin aportes, pensionados, beneficiarios de planes sociales y de AUH (asignación universal por hijo) suman más 25 millones de personas que cobran un ingreso del Estado, que se pagan con impuestos, lo que representa $ 1,9 billones, cuando el PBI ronda los $ 4 billones. Si sumamos los 3 millones y medio de empleados públicos, llegamos casi a los 29 millones, el 70% de los 42 millones de habitantes."

En ese sentido, el economista puso de manifiesto las dificultades del sector privado para financiar el nivel del gasto y consideró el empleo en negro como una consecuencia de la alta carga impositiva al trabajo.

"Este Estado en el que 7 de cada 10 personas reciben dinero del Estado genera un montón de empleados en negro, porque no hay empleador que aguante. Con esta carga fiscal, cualquiera está tentado en saltar la cerca. Si bajáramos los impuestos al trabajo habría mucho menos trabajo en negro", dijo Espert.