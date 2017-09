Cablevisión desafía: "Los que no puedan dar conectividad y telefonía quedarán afuera"

A cuatro meses del inicio de la "convergencia", esto es, la posibilidad legal de que una misma empresa brinde servicios de telefonía fija y móvil, TV por cable e internet, las cableoperadoras debatieron sobre el futuro de su actividad en las Jornadas del sector que terminan hoy en un hotel de Puerto Madero.

"Las personas miran TV unas cuatro o cinco horas diarias, y en cambio consultan el móvil unas 100 o 200 veces por día. La del celular es la primera pantalla que prenden cuando se levantan y la última que apagan cuando se van a dormir, y esto cambia radicalmente nuestro negocio", apuntó Carlos Moltini, CEO de Cablevisión, abriendo un panel junto a Jorge Di Blasio, de Intercable y Rodrigo de Loredo, de Arsat.

Para el ejecutivo de la mayor cableoperadora argentina, en proceso de fusión con Telecom y de creación de la mayor compañía de telecomunicaciones del país, la hiperconectividad y la irrupción del teléfono móvil como dispositivo principal para acceder a contenidos son las tendencias que marcarán a la industria en los próximos años.

"Aquellos operadores de cable que no puedan brindar conectividad a internet y telefonía, no van a poder satisfacer este nuevo paradigma", remarcó. Y destacó que "éste fue el objetivo de la fusión: preparanos para brindar un servicio multiplay, que es lo que viene después del cuádruple play, con la Internet de las Cosas, en la que todos los dispositivos, y no sólo la computadora y el móvil estarán conectados y habrá muchas más pantallas", vaticinó.

"Nuestro objetivo es lograr una mejor cobertura y capacidad de conexión, acompañando la expansión de las redes 4G y la llegada del 5G. Apuntamos a un crecimiento sostenido, no en cantidad de clientes hoy hay 14 millones de hogares conectados y el número no crecerá mucho más sino en ancho de banda y cantidad de servicios que les brindaremos", apuntó Moltini. En tanto, el ejecutivo remarcó que "para que esto sea posible, hacen falta inversiones para mejorar la infraestructura de red, algo que en los últimos diez años prácticamente no se hizo".

En cuanto a la adaptación de los contenidos a las nuevas formas de consumo, Moltini señaló que "hay gente que cree que mirar una película de dos horas es mucho. Sin embargo, se sientan cinco horas a ver diez capítulos seguidos de una serie. Habrá que generar contenidos más breves e interactivos, para ser vistos desde el móvil. Los 50 minutos que dura una tira pueden ser mucho. Habrá que hacer capítulos 10 o 15 minutos".

A su turno, Jorge Di Blasio, presidente de Red Intercable, que agrupa más de 200 operadores independientes de todo el país, destacó que "las pymes no tenemos miedo de competir en la era del cuádruple play, pero necesitamos infraestructura, financiación y un marco regulatorio adecuado".

"Esperamos que las empresas TIC no puedan brindar televisión satelital. No buscamos protección ni prebendas, pero necesitamos previsibilidad en las normativas para invertir", dijo el titular de Intercable.

La entidad firmó recientemente con Arsat, un acuerdo que permitirá conectividad a las empresas del interior, sea por la integración satelital o por la Red de Fibra. En este sentido, el titular de la empresa satelital del Estado, Rodrigo De Loredo destacó que su "misión es brindar el servicio de telecomunicaciones allí donde las empresas privadas no están, y reducir la brecha digital".

De Loredo también destacó que "el Plan Federal de Internet ya llegó a 300 localidades y la red, que tenía 6500 km, hoy llega a 20.000 km, en un camino dijo que nos propusimos para terminar con la desigualdad de acceso a internet entre pequeños pueblos y grandes centros urbanos".