Los candidatos aprovecharon el Día del Jubilado para la campaña

Las distintas fuerzas que competirán en las generales de octubre por una banca en el Senado aprovecharon ayer el Día del Jubilado para sumar una foto a sus respectivas campañas. Un electorado difícil, ya que no tienen la obligación de votar, desde Cristina Fernández de Kirchner a Cambiemos, pasando por Sergio Massa, un especialista en seducir a la tercera edad, realizaron ayer distintas actividades con abuelos y abuelas.

En un nuevo acto de campaña con el protagonismo compartido con un intendente, esta vez con el lomense Martín Insaurralde, la candidata de Unidad Ciudadana sostuvo ayer que "este 22 de octubre hay que votar por el presente, hay que votar por el hoy y el ahora", luego de advertir: "Nuestro pueblo no puede vivir esperando que les prometa que el futuro va a llegar, porque la olla hay que pararla hoy y las tarifas hay que pagarlas hoy". En esta línea, la ex Presidenta criticó un tuit (luego borrado) de la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, en el último timbreo de Cambiemos, de un ciudadano sin trabajo que puso una parrilla en la puerta de su casa. "No hay que sacarse foto con los pobres, hay que sacarse fotos cuando se los pone en el lugar que tienen que estar: en el trabajo", dijo Cristina Kirchner.

La ex mandataria, en un evento de tonalidad más peronista que en sus recorridas pre-PASO, aprovechó la efemérides para hablar frente a un auditorio conformado en su mayoría de jubilados, un sector históricamente esquivo para el kirchnerismo. "Yo no quiero que mis nietos se tengan que ir del país como en 2001", afirmó.

Por otra parte, la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal se reencontró con el candidato a senador Esteban Bullrich, en su primera actividad conjunta post-PASO, al desembarcar en la ciudad de Carmen de Patagones, donde pidió el acompañamiento "para poder seguir dando pelea" en la provincia. Quien sí estuvo con abuelos fue la postulante a diputada del oficialismo, Graciela Ocaña. En Campana, frente a 500 jubilados, destacó "la decisión del Presidente (Mauricio Macri) en pagar la reparación histórica a más de un millón de adultos mayores".

Massa, el postulante de 1País, como todos los años desde su paso por la Anses, celebró el Día del Jubilado en sus pagos de Tigre, junto a la diputada nacional Mirta Tundis, especialista en tercera edad. "Ojalá que haya debate, nosotros estamos listos para debatir", reclamó el líder renovador.