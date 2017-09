Pymes le pidieron a Triaca una reducción de los aportes patronales

El presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Fabián Tarrío, solicitó ayer al ministro de Trabajo, Jorge Triaca, "la reducción de los aportes patronales", una medida que el sector considera clave para ganar competitividad, especialmente en el caso de las pymes industriales.

El pedido se concretó ayer en la sede de la CAME, en donde Triaca presentó programas de beneficios para empresas con el objeto de mejorar la competitividad y generar trabajo de calidad.

Tarrío solicitó "la reducción de los aportes patronales, que representaría una de las medidas claves, debido a que son el segundo componente de los costos de las pymes industriales".

Por su parte, y mientras se prepara un blanqueo y una nueva reforma laboral, el Ministro de Trabajo resaltó la importancia de la capacitación generada a partir del vínculo laboral con el empresarial. Y que uno de los grandes problemas del mercado laboral es la informalidad, a partir de la cual se genera competencia desleal.

Además, volvió a apuntar a la justicia laboral. "Es necesario evitar la mafia de los juicios laborales que ponen piedras en el camino de las empresas. Hacerlo no significa estar en contra de los trabajadores sino darles certezas", dijo Triaca.

Tarrío se refirió a los costos que enfrentan las empresas y dijo que el empleador debe realizar a la AFIP un pago de $ 33 por cada $ 100 de sueldo bruto que recibe el trabajador. "Una disminución de los aportes no repercute en el salario ni le quita beneficios, sino que se trata de cargas que el empleador debe asumir ante el Estado". Además, apuntó contra los convenios colectivos de trabajo afirmando que establecen sueldos en todo el país teniendo en cuenta el costo de vida en las provincias del centro y "esto lleva a aplicar en distritos menos desarrolladas salarios de provincias centrales".

Para CAME esto "desalienta el empleo formal" ya que regularizar a los empleados implica abonar salarios que no se condicen con las posibilidades de las pymes provinciales. "Una Pyme sureña tiene un sobrecosto laboral de 20% más que las del respecto del país, ya que abonan un plus en los convenios por zona patagónica", reclamó.