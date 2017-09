Acciones de Despegar "volaron" en su debut en Wall Street

Finalmente la empresa argentina tuvo su debut en la bolsa de Nueva York, con un buen apetito entre los inversores. En su jornada inicial, la agencia de viajes on line vio que su acción trepó hasta un 12,3% ayer.

La oferta de 12,8 millones de acciones se colocó a u$s 26 por título, en el extremo superior del rango de la oferta de u$s 23 a u$s26 por papel de Despegar, lo que generó unos ingresos de u$s 332 millones.

Después de que el CEO de la compañía, Damián Scokin, diera la campanada inicial, el flamante papel abrió en u$s 29 en la Bolsa de Nueva York y subió hasta un máximo de u$s 29,20 en las operaciones de la mañana. Esto supone una valoración total cercana a los u$s 2000 millones para Despegar.

Según explicaron fuentes de la empresa, se espera que la oferta pública finalice mañana viernes, supeditada a las condiciones de cierre habituales. Asimismo, Despegar.com ha concedido a los bancos colocadores Morgan Stanley & Co. LLC y Citigroup Global Markets Inc el derecho al ejercicio de una opción de 30 días para la compra de hasta 1,915,500 acciones ordinarias adicionales al precio de la oferta pública inicial, menos los descuentos aplicables por la colocación.

En diálogo con El Cronista, Michael Doyle, CFO de Despegar, afirmó: "Estamos muy complacidos con el resultado de la emisión. Estuvo muy cercano a la valuación que habían hecho los bancos colocadores y cerramos el precio en el rango más alto de los u$s 26 dólares por acción. Hemos sido trece veces sobresuscriptos".

Despegar.com es considerado uno de los cuatro unicornios argentinos empresas con una valoración bursátil superior a los u$s 1.000 millones y comparte esta categoría con gigantes como Globant, Mercadolibre y OLX.

Con los ejemplos de Globant y Mercadolibre, la compañía tenía muy en claro que su oferta inicial se haría en la bolsa de Nueva York. Así, la empresa, creada en 1999 por Roberto Sauviron, coronó un proceso iniciado hace varios años, cuando abrió su capital a distintos fondos inversores. De hecho, antes de la oferta, Expedia poseía una participación del 16,4% en Despegar, la cual compró por u$s 270 millones en 2015.

La compañía, que tuvo ventas por u$s 248,5 millones y ganancias de u$s 18,8 millones en los primeros seis meses de este año, se considera "líder de viajes en Internet de América Latina" a través de sus marcas Despegar y Decolar en Brasil.

Para Leonardo Chialva, de Delphos Investment, el apetito inversor por esta IPO radica en la historia que cuenta el flamante papel. "Por su exposición de mercado, podemos decir que Despegar es una empresa más brasileña que argentina. Ambos países cuentan dos historias de cambio político muy interesante. Al mismo tiempo, el hecho que sea una empresa tecnológica representa un plus para los inversores", señaló.

Chialva explicó para aquellos que quieran apostar por e papel de turismo: "El precio el precio actual puede durar un par de días más y después deberá haber una depuración. Con lo cual a los que les guste el papel y el sector, pueden encontrar una oportunidad de compra".

Gustavo Neffa, de Research for Traders, coincidió y agregó que el precio de la acción puede tener un mayor recorrido alcista: "Cuenta con el gran activo de ser más una empresa "regional" que Argentina y de internet, por lo que muchos asemejan un camino al éxito igual que el de Mercado Libre. El bid to cover fue de 13 veces y el camino al alza debería ser la lógica"