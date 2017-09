Edición Impresa

Adiós a cabinas de peajes en autopistas porteñas: multarán a quien no use telepase El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires inició un plan para que en cuatro años desaparezcan las tradicionales cabinas con empleados que cobran peajes y barreras que impiden el paso. El nuevo sistema implica que todo auto que pase por peajes de de autopistas porteñas tenga un "telepase", como el que hoy se utiliza para no hacer fila, en carriles especiales. Incluye además la instalación de pórticos con lector de patente para detectar autos que no tengan los dispositivos, a los que se multará