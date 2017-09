Toshiba se desprende de su división de semiconductores por u$s 18.000 millones

Toshiba acordó vender a un grupo liderado por la firma estadounidense de capital privado Bain Capital su valiosa unidad de semiconductores, un paso clave para mantener en la bolsa de Tokio al grupo japonés.

En un giro de última hora en un proceso de adquisición largo y altamente polémico, Toshiba anunció la firma de un acuerdo por un valor de unos 2 billones de yenes (u$s 18.000 millones), informó Reuters.

La decisión de vender el segundo productor más grande del mundo de microprocesadores de memoria NAND se tomó en una reunión del directorio realizada ayer.

A última hora del martes, fuentes dijeron que Toshiba se estaba inclinando por vender su negocio a su socio estadounidense Western Digital Corp.

Aún no está claro si la decisión del directorio de Toshiba implicará que la operación se lleve a cabo sin problemas, ya que Western Digital Corp inició acciones legales tras argumentar que no se puede llegar a un acuerdo sin su consentimiento debido a su posición como socio del grupo japonés.

Sin embargo, Toshiba dijo estar seguro de que el acuerdo resistirá los desafíos legales planteados por Western Digital.

Toshiba destacó que la venta engrosará sus finanzas en 740.000 millones de yenes después de impuestos, un paso clave para poder seguir cotizando en la bolsa de Tokio.

Para presentar esta oferta, Bain Capital se asoció con la surcoreana SK Hynix Inc y con otros compradores estadounidenses de los semiconductores de Toshiba, como Apple Inc y Dell Inc. El fabricante de memorias Kingston Technology y Seagate Technology también integran el grupo.