Copa Libertadores: River va por la hazaña, pero los apostadores no le tienen fe

River debe ganarle hoy a Jorge Wilstermann de Bolivia por más de tres goles para conseguir la hazaña y el pase a las semifinales de la Copa Libertadores de América en el partido de vuelta de los Cuartos de Final del certamen continental.

El encuentro se disputará a las 19.15 hs en el estadio Monumental, será controlado por el árbitro chileno Julio Bascuñán, quien reemplaza a su compatriota Roberto Tobar por una lesión sufrida durante una capacitación, e irá televisado en directo por la señal Fox Sports.

Aunque existe una gran confianza por parte de los hinchas locales en que el DT "millonario" Marcelo Gallardo puede llevar a sus dirigidos a revertir el resultado, en los sitios de apuestas internacionales no se "percibe" la misma sensación.

Los apostadores no dudan de que el conjunto de Núñez es favorito para ganar el partido, por eso paga apenas 1,16 por unidad jugada, contra los 21,00 que dejaría un triunfo de los bolivianos. Sin embargo, cuando se trata de elegir por cual equipo va a pasar a la semifinal del certamen, ahí las cosas cambian y la plata va para el lado opuesto. En este caso el pase del visitante a la siguiente fase ofrece un promedio de 1,35 por unidad apostada, contra los 3,32 que paga River Plate.

En este sentido vale la pena mencionar que el resultado "favorito" es el 2-0 (5,40). Lo siguen el 3-0 (5,80); 1-0 (7,60); 2-1 (11,00); y el 1-1 (13,00).

Por otra parte, al equipo que pase de ronda la Conmebol le otorgará u$s 1,25 millón. Según la prensa del país andino, Jorge Wilstermann repartirá u$s 312.500 entre sus jugadores.

En lo que tiene que ver con lo estrictamente deportivo, Gallardo hasta ayer por la tarde no había dado a conocer el equipo debido a que aún no definía si Rafael Santos Borré continuará en el once titular acompañando a Ignacio Scocco en el ataque o si en su lugar pondrá Carlos Auzqui. El resto del equipo lo conformarán los mismos que comenzaron jugando el partido de Ida la semana pasada en la ciudad de Cochabamba.

Del otro lado, Roberto Mosquera dijo que apostará por un equipo ofensivo. El DT ensayó algunas variantes para lograr un buen resultado y adelantó que jugará con tres delanteros. Si bien aún no los confirmó, los hombres elegidos para atacar serían Cristian Chávez, Rudy Cardozo y Gilbert lvarez, por lo cual haría un solo cambio teniendo en cuenta el elenco que jugó en Bolivia, que sería el ingreso de Cardozo por Fernando Saucedo.

"Banderazo"

El plantel de River será recibido en el estadio Monumental con un gran banderazo, en la previa del trascendental partido. La subcomisión del Hincha de River convocó a todos los simpatizantes millonarios a aguardar la llegada de los dirigidos por Marcelo Gallardo a la cancha con una muestra de apoyo en el playón interno del club desde las 17.