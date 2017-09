Agroindustria sale en busca de un acuerdo entre la CNV y agentes

Los Centros de Corredores de Buenos Aires y Rosario, junto a Matba y Rofex, están preparando una primera contrapropuesta para llevarle a la CNV, que busca que muchos agentes de liquidación y compensación (Alyc) se conviertan en agentes de negociación (AN). Pero la propuesta no se la llevarán ellos, sino que lo harán dos funcionarios claves del Ministerio de Agroindustria: el jefe de gabinete, Daniel Asseff; y el subsecretario de Mercados Agropecuarios, Jesús Silveyra.

La propuesta tiene más peso político al partir de un ministerio, aunque en la City entienden que no se van a pelear con un organismo público, pero tratarán de acompañar en el espíritu la iniciativa de los agentes perjudicados. "Entienden la problemática y quieren ver en detalle la parte técnica para ver hasta dónde es acompañable, ya que no se irán a pelear con la CNV", señala una fuente al tanto de las negociaciones.

Por eso, es probable que primero haya una reunión previa entre Agroindustria y CNV, para tratar de llegar a un consenso, y luego realizar otro convite junto a las Bolsas y Mercados.

Según pudo saber este diario, el paper que están preparando para presentar da un mayor poder al que tiene hoy el AN, de modo que no pierda su vínculo con el cliente. "Si dejás de facturar, el día de mañana el comitente ya no te va a necesitar más, perdés representatividad, con lo cual el Alyc fácilmente te puede quitar la clientela. Por eso, hay que buscar una figura para el AN de mayor representatividad a la que tiene hoy", advierten los agentes.

La Comisión Nacional de Valores no quiere que el dinero pase por las manos del agente, pero del otro lado reclaman poder facturar para no perder el contacto comercial con el cliente. La idea que tienen para proponer al regulador es que el dinero se liquide y compense entre las Alycs institucionales de Matba y Rosario Valores con sus comitentes. "No es lo mismo un mercado que haga 30 millones de toneladas manejadas entre 80 agentes que con 20. Entendemos que el objetivo que persigue el regulador es reducir el riesgo sistémico del manejo de fondos, pero en los 100 años de Matba jamás hubo un desfalco, nunca un agente desapareció con el dinero de un comitente", señala su presidente, Marcos Hermansson.

A su juicio, está bien que las Alyc sean quienes compensen y liquiden, y que todos los demás sean AN, pero pide que el AN pueda facturar, de modo de no perder su vocación de servicio y su contacto con el comitente.

Hoy hay 355 Alyc, contra 25 en Chile, Perú y Colombia, 36 en México y 80 en Brasil. "Pero en ninguno de esos países hay un comercio de granos como en la Argentina", dice Hermansson.