La mitad de los consultados cree que la desaparición perjudica al Gobierno

Si bien en el Gobierno, y más precisamente el propio presidente Mauricio Macri, según reveló el diario Clarín ayer, están convencidos que el caso de la desaparición de Santiago Maldonado no tendrá un impacto electoral, una encuesta pronostica lo contrario. En su último monitor de humor social y político, de DAlessio Irol/Berensztein, la mitad de los encuestados opinó que la causa del joven artesano perjudica a la Casa Rosada.

Con un relevamiento de este mes, realizado en forma online a 1511 personas de todo el país, el 52% de ellos opinó que el caso terminará generando un perjuicio al Gobierno. Lo llamativo es que no sólo respondieron así los que en 2015 votaron al kirchnerismo: el 41% de ellos optó por Cambiemos. Dicho de otra forma, tal como resume el trabajo de la consultora, cuatro de cada 10 votantes oficialistas sienten que perjudica al Gobierno.

Por el contrario, un ínfimo 7% evaluó que el caso Maldonado "beneficia" a la administración nacional. Mientras que para un 37% no beneficia ni perjudica al oficialismo.

Con el foco puesto en la oposición, la misma evaluación es más equilibrada: un 26% de los encuestados consideró que el tema beneficia a las fuerzas no oficialistas, y el 24% que las perjudica. No obstante, para el 49% de los consultados no es ni uno uno ni lo otro.

La llamada "Grieta" tiñe la búsqueda de responsabilidades, con un Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, que respalda a los efectivos de Gendarmería que desalojaron la ruta 40 el 1 de agosto, el último día que se lo vio a Maldonado. Un 40% de los consultados no acusa a dicha fuerza de seguridad, ni en particular ni en general. Ahora bien, entre los que se enfocan en ella, un 37% de los encuestados apuntó contra "la Gendarmería" (7 de cada 10 votantes del FpV lo cree), apoyando la teoría de una desaparición forzada institucional. Mientras que el restante 15% individualizó a "algún integrante" en particular.