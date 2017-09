Las low cost siguen pidiendo pista

La última audiencia pública para analizar pedidos de 500 nuevas rutas aéreas se realizó el 7 de septiembre bajo fuerte oposición por parte de los gremios aeronáuticos, y aún no se conocen los resultados. Se presentaron siete empresas: Norwegian Air; Servicios Aéreos Patagónicos SA (de la firma de ómnibus Vía Bariloche); Buenos Aires International Airlines; Grupo Lasa; Just Flight SA (de Royal Class, de taxis aéreos); Polar Líneas Aéreas (de Ricardo Barbosa, ex titular de Cata Líneas Aéreas), y Avian (de la colombiana Avianca), a la que ya le habían autorizado 16 rutas en 2016, y ahora busca ampliar su proyecto, con 38 rutas nuevas. En tanto, Emprendimientos Aeronáuticos SA (SEA) y Argenjet solicitaron vuelos no regulares.