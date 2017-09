La emblemática juguetería Toys ‘R’ Us se declaró en quiebra

Toys R Us, la mayor cadena de juguetes de los Estados Unidos, se declaró insolvente justo antes de comenzar la temporada navideña, momentos en los que más se incrementan sus ventas. El grupo, presentó el lunes su suspensión de pagos en el estado federal de Virginia, una nueva señal de los problemas por los que atraviesan las cadenas minoristas, cuyos clientes compran cada vez más en los portales online como Amazon o en los locales de descuento como grandes supermercados del tipo Walmart.

La suspensión de pagos de Toys R Us es una de las más grandes de una cadena minorista especializada de Estados Unidos y pone en duda el futuro de sus cerca de 1.600 tiendas y 64.000 empleados, aunque desde la firma aseguraron que por ahora continuará el funcionamiento normal de los locales. Se produjo justo cuando Toys R Us se estaba preparando para comenzar con la temporada de compras navideñas, cuando muchos aseguraban que podía recuperarse de algunos problemas financieros que afronta hace tiempo.

"Aunque la decisión de hoy no significa necesariamente el fin de juego para Toys R Us, pone fin a un capítulo turbulento en la historia de la compañía icónica", dijo Neil Saunders, director general de GlobalData Retail. Esa consultora de análisis de ventas minoristas estimó que el año pasado, un 13,7% de todas las ventas de juguetes se realizaron online.

La firma ya había tomado en el pasado otra decisión que marcó un hito en la historia de las jugueterías. Fue cuando en julio de 2015, decidió cerrar las puertas de la icónica sucursal de FAO Schwarz en la 5ta Avenida de Nueva York, la juguetería que popularizó la película "Quisiera ser grande" en los 80, en la que Tom Hanks tocaba un piano con sus pies en el piso del local. Toys R Us había adquirido la marca apenas unos años antes pero decidió el cierre de esa tienda por los altos costos de alquiler que implicaba.

Toys R Us recibió ahora un compromiso de financiación de más de u$s 3.000 millones por un grupo sindicado de bancos liderado por JP Morgan y de prestamistas antiguos para poder seguir pagando a los proveedores, dijo la compañía con sede en Wayne, Nueva Jersey, que también tiene la cadena Babies R US, dedicada a los recién nacidos.

"Junto con nuestros inversores, nuestro objetivo es trabajar con nuestros acreedores y otros acreedores para reestructurar los u$s 5.000 millones de deuda a largo plazo en nuestro balance", dijo el presidente ejecutivo del grupo Dave Brandon.

La compañía está hoy controlada por los fondos privados Bain y KKR, tiene 875 tiendas en Estados Unidos y 1600 en todo el mundo. Está especializada en juguetes, pero también vende indumentaria, incluso deportiva, para niños.

Para las unidades de negocio fuera de Estados Unidos, la suerte sería diferente. La unidad canadiense tiene la intención de buscar protección en un proceso paralelo en virtud de la Ley de Acuerdos de Acreedores de Empresas (CCAA) en el Tribunal Superior de Justicia de Ontario, dijo la compañía en un comunicado. Por otro lado, las operaciones en el resto de los países del mundo, incluyendo alrededor de 255 tiendas licenciadas y sociedades de riesgo compartido en Europa y Asia, que son entidades separadas, no son parte del proceso de quiebra, dijo Toys R Us. Incluso, la compañía aseguró que esas firmas son totalmente rentables.